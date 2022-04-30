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Путин испугался формирования нового блока как минимум из 40 стран, - Маломуж

30 апреля, 2022 суббота
19:16
Новости Николай Маломуж

Николай Маломуж, экс-глава Службы внешней разведки, советник президента, считает, что Путин испугался нового блока стран и, по скрытой информации, прорабатывает форматы переговоров на выгодных ему условиях, но руководство Украины стоит на принципиальных позициях и выгодные условия будут только для Украины

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо".

Николай Маломуж отметил, что планы Путина о стратегической и имиджевой победе не сбудутся, Украина получила большое количество нового вооружения, чтобы разрушить намерения агрессора.

Советник президента добавил: "И важно то, чего принципиально не было раньше, - это передача тайной информации, особенно добываемой чрезвычайно эффективными, но закрытыми средствами. Россия сегодня перед огромной угрозой: военной, технологической, радиотехнической. Путин испугался формирования нового блока из минимум 40 стран, это не только политический, дипломатический и экономический блок, но и военный. Это уже новая модель безопасности и мирового порядка, направленная против агрессора".

Николай Маломуж отметил, что в самой России и среди окружения Путина не верят в стратегический успех и думают, как бы прекратить войну на каких-то выгодных условиях.

"Путин уже сегодня, по скрытой информации, прорабатывает неофициальные каналы, чтобы выйти на переговоры на выгодных для него условиях, но руководство Украины стоит на принципиальных позициях и выгодные условия будут только для Украины. И мы эти позиции четко определили. Никаких не будет условных признаний Крыма, ДНР, ЛНР или других уступок за счет территорий или суверенитета нашего государства", – подчеркнул экс-глава Службы внешней разведки.

  • Ранее Николай Маломуж заявил, что об успехе 9 мая в России можно забыть, Путин может показать только фейковые достижения
  • Кроме того, Николай Маломуж рассказал , что среди российских генералов нет готовности и гарантии выполнить указания Путина по применению ядерного оружия.

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война с Россией
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