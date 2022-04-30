Путин испугался формирования нового блока как минимум из 40 стран, - Маломуж

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо".

Николай Маломуж отметил, что планы Путина о стратегической и имиджевой победе не сбудутся, Украина получила большое количество нового вооружения, чтобы разрушить намерения агрессора.

Советник президента добавил: "И важно то, чего принципиально не было раньше, - это передача тайной информации, особенно добываемой чрезвычайно эффективными, но закрытыми средствами. Россия сегодня перед огромной угрозой: военной, технологической, радиотехнической. Путин испугался формирования нового блока из минимум 40 стран, это не только политический, дипломатический и экономический блок, но и военный. Это уже новая модель безопасности и мирового порядка, направленная против агрессора".



Николай Маломуж отметил, что в самой России и среди окружения Путина не верят в стратегический успех и думают, как бы прекратить войну на каких-то выгодных условиях.



"Путин уже сегодня, по скрытой информации, прорабатывает неофициальные каналы, чтобы выйти на переговоры на выгодных для него условиях, но руководство Украины стоит на принципиальных позициях и выгодные условия будут только для Украины. И мы эти позиции четко определили. Никаких не будет условных признаний Крыма, ДНР, ЛНР или других уступок за счет территорий или суверенитета нашего государства", – подчеркнул экс-глава Службы внешней разведки.

Ранее Николай Маломуж заявил, что об успехе 9 мая в России можно забыть, Путин может показать только фейковые достижения

Кроме того, Николай Маломуж рассказал , что среди российских генералов нет готовности и гарантии выполнить указания Путина по применению ядерного оружия.