Путин прокомментировал возможность встречи с Зеленским, заявив о "внешнем управлении" Украиной
30 июня глава Кремля Владимир Путин заявил, что не будет встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским и считает, что "руководство сегодняшней Украине явно к нам недружественное"
Об этом президент РФ Владимир Путевые заявил во время "прямой линии", передает "Настоящее Время".
"Я не считаю украинцев недружественным народом", - заявил он.
"Но руководство сегодняшней Украины явно к нам недружественное. Иначе трудно объяснить проект закона о коренных народах, который сейчас отправлен в Раду. В какой записывают россиян как некоренной народ Украины!" - в который раз повторил тезис об украинском законе Путин.
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По его словам, в Украине "выталкивают русский язык" из повседневной жизни, а русские "чувствуют себя людьми второго сорта".
"Какой смысл встречаться с Зеленским, когда ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве? Они решаются в Вашингтоне, и иногда в Берлине и Париже. И о чем с ним говорить?" - сказал Владимир Путин.
- Напомним, украинский политик и дипломат Роман Бессмертный в мае заявил , что встречи украинского президента Владимира Зеленского с кремлевским главой не будет из-за визита в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена и его соответствующих консультаций
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