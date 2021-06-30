Путин прокомментировал возможность встречи с Зеленским, заявив о "внешнем управлении" Украиной

Об этом президент РФ Владимир Путевые заявил во время "прямой линии", передает "Настоящее Время".



"Я не считаю украинцев недружественным народом", - заявил он.



"Но руководство сегодняшней Украины явно к нам недружественное. Иначе трудно объяснить проект закона о коренных народах, который сейчас отправлен в Раду. В какой записывают россиян как некоренной народ Украины!" - в который раз повторил тезис об украинском законе Путин.



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По его словам, в Украине "выталкивают русский язык" из повседневной жизни, а русские "чувствуют себя людьми второго сорта".



"Какой смысл встречаться с Зеленским, когда ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве? Они решаются в Вашингтоне, и иногда в Берлине и Париже. И о чем с ним говорить?" - сказал Владимир Путин.

Напомним, украинский политик и дипломат Роман Бессмертный в мае заявил , что встречи украинского президента Владимира Зеленского с кремлевским главой не будет из-за визита в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена и его соответствующих консультаций