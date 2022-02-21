Путин проинформировал Макрона и Шольца о намерении подписать указ о признании "Л/ДНР"

Об этом сообщает пресс-служба официального сайта президента РФ.



В сообщении говорится, что 21 февраля главари "Л/ДНР" обратились к Путину с просьбой признать "республики", чтобы "защитить население от военной агрессии".



"С учетом этого президент России сообщил, что в ближайшее время намерен подписать соответствующий указ", - сообщает пресс-служба.



В то же время отмечается, что Макрон и Шольц выразили разочарование в связи с таким решением.



В частности, Шольц пояснил, что признание "Л/ДНР" будет противоречить Минским договоренностям о мирном урегулировании конфликта на Востоке Украины и будет односторонним нарушением Россией этих договоренностей.



"В ходе переговоров канцлер призвал президента Российской Федерации к немедленной деэскалации и отводу сил от границы с Украиной. Он подчеркнул, что сейчас важно, особенно на Востоке Украины, соблюдать режим прекращения огня и подавать знаки послабления. Россия здесь несет особую ответственность", - говорится. в сообщении пресс- службы немецкого правительства.

Напомним, 21 февраля главари "Л/ДНР" обратились к Путину с просьбой признать независимость "республик". Владимир Путин заявил, что решение о признании "Л/ДНР" будет принято сегодня.

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин заявил, что Россия уже в течение многих месяцев прорабатывает риски, с которыми может столкнуться в случае признания так называемых Л/ДНР.

В то же время США и Великобритания осудили намерение РФ признать "Л/ДНР".

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