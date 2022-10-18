Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джереми Клеверли, сообщает Минобороны Украины.

"Путину не удалось захватить украинские города танками, поэтому сейчас он трусливо пытается атаковать беспилотниками. Это отчаянные поступки человека, проигрывающего войну на поле боя. Поэтому мы предоставили ракеты ПВО. Он не сломит ни украинцев, ни нашу решимость поддерживать их", - говорится. в сообщении.

Напомним, 13 октября Великобритания объявила о новом пакете военной помощи. Она предоставит Украине ракеты средней дальности AMRAAM для американских зенитных ракетных комплексов NASAMS и еще 18 гаубиц. В Пентагоне заявили, что ЗРК поступят в Украину в течение недели.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb