"Путин проигрывает эту войну на поле боя", - министр экономики Германии
Министр экономики Германии Роберт Габек заявил, что Россия, возглавляемая президентом Владимиром Путиным, движется к поражению в полномасштабном вторжении в Украину
Об этом Роберт Габек, глава Министерства экономики ФРГ, заявил в интервью Spiegel.
"Никто не мог подумать, что 2022 год закончится именно так. Путин проиграет эту войну на поле боя", - сказал он.
Министр отметил, что Россия приближается к поражению по нескольким причинам: во-первых, украинская армия получает вооружение от Европы, Америки и стран НАТО; во-вторых, ВСУ стратегически и мудро ее используют на фронте.
"Я за то, чтобы Германия вместе с союзниками поддерживала Украину таким образом, чтобы она могла выиграть эту войну", – добавил Роберт Габек.
Он подчеркнул: "Мы прошли долгий путь, и следующие шаги, безусловно, позволят Украине добиться дальнейших успехов". В частности, говорится о том, что государство всегда будет получать новые системы вооружения и дополнительную помощь, однако это должно быть согласовано с Алянсом.
- Напомним, Германия в 2022 году экспортировала оружия более чем на 8 млрд евро, что стало почти рекордом (в 2021 году было 9,35 млрд). Четверть этого вооружения досталась Украине.
- Ранее глава Немецкого МИД Анналена Бербок заявила , что нет возможности нормальных отношений с Россией, напавшей 24 февраля на Украину.
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