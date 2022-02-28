"Путин проиграл войну Украине и подлежит отстранению или ликвидации": Центр исследований армии призвал россиян спасти будущее их детей
Глава Центра исследований армии Валентин Бадрак заявил, что президент РФ Владимир Путин не обращает внимания на человеческие жизни, способен на бессмысленные решения, поэтому его необходимо устранить
Об этом говорится в его обращении .
"Владимир Путин по состоянию на 23:00 27 февраля 2022 года проиграл войну в Украине и подлежит немедленному устранению от власти или физической ликвидации. Это экспертное обращение к неравнодушным россиянам - действуйте, если вы желаете менее страшного будущего для своей страны и своих детей. Нахождение Путина на вершине управленческого звена российских властей с 27 февраля 2022 года несет крайнюю угрозу всему миру - в силу потенциальной возможности применения ядерного оружия, а также массированных ракетных ударов", - отметил Валентин Бадрак.
Он добавил, что Владимир Путин опасен для человечества, потому что способен отдать самые нелепые приказы: удар по ЧАЭС, ядерным объектам Украины, дамбе Киевского моря.
"Для Путина вопрос человеческих ценностей потерял смысл, не способно оценивать ситуацию с точки зрения общечеловеческого существования. Безнадежно больной мозг кремлевского диктатора питается катастрофами, жертвами и ущербом миру, и это должно стать предметом немедленных решений в России. Промедление чревато ужасными последствиями для самой России и всего мира", - подчеркнул Валентин Бадрак.
По его словам, немедленная смена президента РФ – необходимость для сохранения будущего человечества, а приход к власти любого силовика может спасти Евразию от глобальных катастроф.
"Идеальной формулой разрешения глобального кризиса, созданного Владимиром Путиным, является его физическая ликвидация", - отметил глава Центра исследований армии.
Он добавил, что было бы справедливо тому, "кто потерял чувство реальности, уйти в небытие" ради будущего РФ, Европы и всего мира.
"Путин примерил костюм Гитлера и сделал это неуклюже. Но, как и лидер нацистов, Путин решительно пренебрег человеческими ценностями. Живя стереотипами КГБ советских времен, Путин способен поставить мир на грань мировой, глобальной катастрофы. Остановить Путина - задача светлых сил" - подчеркнул глава Центра исследований армии.
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