"Путин проиграл войну Украине и подлежит отстранению или ликвидации": Центр исследований армии призвал россиян спасти будущее их детей

Об этом говорится в его обращении .



"Владимир Путин по состоянию на 23:00 27 февраля 2022 года проиграл войну в Украине и подлежит немедленному устранению от власти или физической ликвидации. Это экспертное обращение к неравнодушным россиянам - действуйте, если вы желаете менее страшного будущего для своей страны и своих детей. Нахождение Путина на вершине управленческого звена российских властей с 27 февраля 2022 года несет крайнюю угрозу всему миру - в силу потенциальной возможности применения ядерного оружия, а также массированных ракетных ударов", - отметил Валентин Бадрак.



Он добавил, что Владимир Путин опасен для человечества, потому что способен отдать самые нелепые приказы: удар по ЧАЭС, ядерным объектам Украины, дамбе Киевского моря.



"Для Путина вопрос человеческих ценностей потерял смысл, не способно оценивать ситуацию с точки зрения общечеловеческого существования. Безнадежно больной мозг кремлевского диктатора питается катастрофами, жертвами и ущербом миру, и это должно стать предметом немедленных решений в России. Промедление чревато ужасными последствиями для самой России и всего мира", - подчеркнул Валентин Бадрак.



По его словам, немедленная смена президента РФ – необходимость для сохранения будущего человечества, а приход к власти любого силовика может спасти Евразию от глобальных катастроф.



"Идеальной формулой разрешения глобального кризиса, созданного Владимиром Путиным, является его физическая ликвидация", - отметил глава Центра исследований армии.



Он добавил, что было бы справедливо тому, "кто потерял чувство реальности, уйти в небытие" ради будущего РФ, Европы и всего мира.



"Путин примерил костюм Гитлера и сделал это неуклюже. Но, как и лидер нацистов, Путин решительно пренебрег человеческими ценностями. Живя стереотипами КГБ советских времен, Путин способен поставить мир на грань мировой, глобальной катастрофы. Остановить Путина - задача светлых сил" - подчеркнул глава Центра исследований армии.

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