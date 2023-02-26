Два события: триумфальный, мощный, смелый визит президента Соединенных Штатов в Киев – и в то же время непонятно о чем бубнение Путина в Москве.

Это чрезвычайно решительный шаг, который показал, прежде всего, огромное уважение Запада к подвигу, который уже год совершает Украина, защищая не только себя, но и всю западную цивилизацию от варварского нашествия путинской орды. Мы помним, с чего эта острая фаза конфликта началась – когда мордастый замминистра Рябков заявил: "Убирайте свои бебехи и прочь отсюда". Они были уверены, что как нож в масло пройдут Украину за 5-10 дней и повторят этот ультиматум уже на границах Балтии и Польши, размахивая своей ядерной палкой. Мне страшно вспоминать тот период, тогда Запад еще не был готов к такому масштабному отпору путинской агрессии.

Как раз накануне мы с вами встречались, и ключевой тезис того эфира был таков: война будет с концлагерями или без? Мы видим теперь, какая концепция все же победила, – все-таки они хотели по полной, но произошло совсем по-другому и мы услышали блеяние-мекание из "Лужников".

Самым интересным номером было появление ракеты ПВО "Панцирь" для защиты лично "фюрера" во время его 5-минутного выступления. Он долго не задержался, боялся, похоже, украинских ракет, ковида, холода. Да и скорее всего это был двойник, промычал что-то о "отечестве", о "Родине-матери" и убежал. Там сгоняли бюджетников и желающих за 500 рублей (а это сегодня в Москве грубые деньги), кому повезло – грелись в туалетах, в "Лужниках" туалеты были заполнены до отказа, потому что там можно было согреться. Остальные же несколько часов ждали на 15-градусном морозе.

И это все, что он смог противопоставить в противовес коллективному Западу.

И здесь дело не только в Байдене и его выступлении в Киеве и Варшаве. Последняя неделя была неделей колоссального триумфа украинской дипломатии, за которой стояли прежде всего ВСУ. Это триумфальный визит Зеленского в европейские столицы. Два дня Мюнхенской конференции: блестящее выступление вице-президента Камалы Гаррис, когда она официально обвинила Российскую Федерацию и ее военно-политическое руководство в систематическом совершении преступлений против человечности. И поклялась там – так же, как и Байден в Варшаве – что США сделают все для того, чтобы преступники были наказаны. Это был перевод РФ и Путина в разряд окончательных изгнанников.

Но ведь это не останавливает военные действия и агрессию РФ. Они закачивают и закачивают периметр как своим личным составом, так и техникой. Запад принял Украину, воспринимает ее как часть себя. Визит Байдена в Киев – это не визит на какую-нибудь американскую базу в Польше или Германии.

Да, это классический визит президента военного времени, начиная от Рузвельта, посещавшего войска в Северной Африке, затем в Европе. А самое главное, что вот это новое отношение Запада отражается и в вопросах оружия. Посмотрите, как изменились акценты: самым важным, решающим было выступление премьер-министра Великобритании Сунака на Мюнхенской конференции. Он сказал, что

Великобритания первой предоставила танки – она первая предоставит и дальнобойные ракеты.

А дальнобойные ракеты Великобритании – это ракеты Storm Shadow, их дальность – до тысячи километров. Эти ракеты предназначены для ударов по любой цели европейской территории России, включая Москву. Не случайно на здание генштаба еще месяц назад, как только начались эти разговоры о британских Storm Shadow, затащили тот "панцирь", который совершенно не способен их остановить. И еще Сунак сказал: украинцам нужны современные самолеты, и мы уже готовим их пилотов. И мы знаем, что пилотов из Украины готовят сейчас на аэродромах Великобритании, Польши и Соединенных Штатов. Все ограничения, все табу сняты.

Еще не до конца снят, и не зря Путин снова потянул свою любимую волынку, в частности, об атомных ракетах, ядерном оружии, и приморозил участие России в фундаментальном Договоре о наступательных стратегических вооружениях, то есть о ядерных боеголовках.

Так он любит размахивать своей ядерной палкой, но в этот вечер размахивал очень неуверенно. Он оговорился, что они не выходят из Договора – только временно прекращают. И та же мордань Рябков, когда на следующий день представлял это так называемому парламенту, подчеркнул: мы не будем наращивать наш потенциал. Не будут наращивать они по двум причинам. У них нет ресурсов, во-первых. Символично, между прочим, что в день пребывания Байдена в Киеве они хотели провести демонстративные испытания той ракеты "Сармат", которой больше всего угрожают. Это испытание провалилось. А во-вторых, это не имеет смысла. Каждая страна имеет по 1500 боеголовок и по 10 раз готова уничтожить друг друга, так что это просто слова.

А еще более мошенническим было второе героическое обещание Путина.

На него оказывает давление фашистская партия, все время требует проводить ядерные испытания, взрывать ядерные заряды над всем НАТО. Не знаю, заметили ли в Украине, это обязательно нужно для будущего трибунала – есть такой седенький нарядный дедушка, называемый вице-президентом какой-то геополитической академии, его фамилия Сучков, кажется. Он каждый день появляется на экране и требует: необходимо немедленно нанести ядерный удар по Йеллоустонскому национальному парку США. По его информации, где-то там происходит основной разлом континентальной Северной Америки, и таким образом можно взорвать Северную Америку. Это серьезно обсуждается и это симптом безумия. Путин шел на встречу с этим фашистским призывом, и действительно каждое его упоминание о ядерном оружии вызывало реакцию в зале: все вставали и аплодировали, однако ни один человек не понимал, что происходит. Его фокус с ядерными испытаниями: наша разведка установила, что американцы якобы готовятся проводить ядерные испытания, нарушить закон (во-первых, американцы не нуждаются в ядерных испытаниях, у них наработана технология компьютерного тестирования ядерного заряда). испытания, мы в ответ обязательно также проведем. То есть – никогда не проведем: фактически он сделал заявление об отказе, о том, что они никогда не будут проводить ядерные испытания, не выйдут из Договора. Это совершенно новые мотивы, это уже не ядерный шантаж – это уже подмигивание Запада.

Мол, не обращайте внимания, это я для своего быдла говорю, пугаю, а на самом деле посмотрите: из Договора не выхожу, количество ракет не увеличиваю, испытывать ничего не собираюсь, я вполне способен соблюдать договоры.

Вот приехал ко мне товарищ И от товарища Си, мы с ним обсуждаем план мирного урегулирования, дайте мне спокойно выбраться из этой ситуации. Классный кульбит – это большой визит китайского эмиссара, побывавший и на Мюнхенской конференции безопасности, и в нескольких европейских столицах, где размахивал никем не виденным китайским мирным планом. А потом он поехал о чем-то говорить с Патрушевым, Лавровым и, наверное, с Путиным. Что же стоит за тем китайским мирным планом и вообще о каком мире можно говорить со страной-агрессором, не согласовывая свои предложения с подвергшимся агрессии государством – с Украиной? Он встречался с министром иностранных дел Кулебой в Мюнхене, но он не посетил Киев. Так, представитель Китая обсуждал с Блинкеном в Мюнхене этот план. И раскрыл во время своего выступления в Мюнхене контуры этого плана.

Украина никогда не согласится и немедленно отклонит этот план, и китайцы это понимают, но они работают для других целей. В Мюнхене он сказал: "Мой план основывается на следующих принципах: первый – территориальная целостность государства". Прекрасно, не правда ли? Кстати, Китай всегда настаивал на территориальной целостности Украины, он никогда не признавал аннексию и это можно только приветствовать. Но там есть второй пунктик: "необходимость учета законной обеспокоенности всех государств". Это возвращает нас к российским фейкам по поводу их "законной" озабоченности из-за существования независимой Украины и ее народа. То есть он предложит что-то вроде того, что обсуждалось в Стамбуле, вряд ли он будет принципиальным в вопросе территориальной целостности, а предложит пошаговый механизм: сначала до линии 23 февраля отходят войска российские, а затем, через несколько месяцев или лет, после референдумов – до границ 1991 года. Но Украина должна учесть эти обеспокоенности и обрести нейтральный статус или отказаться от вступления в НАТО. Какой отказ от НАТО, когда НАТО уже не только устами Столтенберга обещает – НАТО уговаривает Украину вступить, уже ситуация другая.

Российская авантюра – это множество жертв, но де-факто она выгодна Китаю. Хотя Китай не стремится слишком поддерживать Россию, в частности, поставляя вооружение. И госсекретарь Энтони Блинкен очень четко прочертил красную линию, что вызвало довольно истерическую реакцию Пекина.

Это был обмен любезностями. Китайцы – умные люди, они все понимают. Но я считаю, что этот план, если его объявить в ближайшие дни или часы, будет иметь важное психологическое значение для состояния русской элиты, российской верхушки.

Только представьте: в Кремле на стол кладут белый лист, на котором черными буквами или иероглифами будет написано, пусть с какими-то условиями, неприемлемыми для Украины, но будет написано, что российские войска должны уйти с украинской территории.

Это ведь огромное психологическое поражение для Путина. Одно – если такие идеи высказывают Эрдоган, Маски, Гейтсы или Явлинские. И совсем другое, когда то же самое предлагает Китай, который для них "наше все, наша надежда", потому что это показывает, что Китай осознал, что Россия проиграла войну.

Да, поражение России выгодно Китаю. Так же ему выгодно и поражение Украины. Китай получает огромный выигрыш в любом случае. Если бы прогнозы американской разведки оправдались и Киев сдался бы за 5 дней, это стало бы сокрушительным поражением не только Украины, но и США, для них это был бы выход из мировой арены, и Тайвань уже давно был бы в составе Китая – тайваньцы сами принесли бы ключи от острова. То есть в случае победы Москвы Китай получил бы Тайвань, а в случае поражения Москвы он фактически получил всю Сибирь. Россия превратилась уже не в младшего вассала, а стала полностью зависима от Китая. Пекин сейчас хочет зафиксировать это поражение России, а в качестве вклада в новую международную структуру хочет продать себя Западу как конструктивного переговорщика: они уговорят Путина поехать на самолете товарища Си. Путин все приглашает товарища Си, вот

он и приедет в тот момент, когда Путин окончательно созреет, чтобы забрать его на своем санитарном самолете.

Под "Лебединое озеро" в телевизоре появится некий Мишустин, Собянин или Патрушев и сообщит, что товарищ Путин допустил ряд серьезных ошибок в украинском вопросе и отправился на длительное лечение в закрытый буддийский монастырь в горах Китая. Приблизительно такова линия Китая.

Возможно, Китай еще играет дополнительную партию под названием "квартира после смерти": достаточно прибыльный бизнес, когда берут пожилых людей и действуют в том направлении, чтобы наследовать квартиру.

Сибирская квартира – очень ценная оплата китайских миротворческих усилий. Ситуация изменилась буквально за дни. Новое выступление Путина было с абсолютно фейковым ядерным шантажом. Я первый говорил о ядерном шантаже, я говорил десять лет подряд, что это центральная линия патрушевской концепции войны: понимая, что они уступают Западу в конвенционном оружии, запугать его использованием тактического ядерного и заставить капитулировать и отступить на так называемую линию Батыя – Джугашвили где-то там посреди Европы. Все это провалилось, теперь Путин подмигивает Западу: я это продолжаю, чтобы успокоить свое быдло, я конструктивен, разговаривайте со мной. А китайские товарищи помогут.

Они всерьез что-то "излучают" – не зря засуетился Орбан.

Это очень показательно. Орбан, такая жирная крыса, сбегает с путинского корабля. Ширятся украинские видео, где он просит визитов в Киев, говорит, что всегда мечтал приехать, но все не получалось. А почему так вышло? Его мордой по столу провезли в Бухаресте. После блестящих выступлений Байдена в Киеве и Варшаве несколько уменьшился интерес к его визиту, а на следующий день он проводил очень важный Бухарестский саммит лидеров всех восточноевропейских стран в Варшаве. Да, Венгрия тоже участвовала. Но Орбана не пригласили – его не захотели видеть и Байден, и все восточноевропейские страны. Пригласили замечательную женщину – президента Венгрии Каталину Новак. Она уже несколько раз выступала решительно в поддержку Украины и критиковала премьера Орбана за его позицию. У Орбана качается кресло, смотрите, как он засуетился, – это же после того, как его не пустили на встречу в Бухаресте. Он не только начал говорить, что давно мечтал в Киев приехать – на 1 марта назначил заседание венгерского парламента для ратификации договоров о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Венгрия, как и Турция, до сих пор тормозила. С турками тоже решат, никуда они не денутся, тем более Эрдогану сейчас о сохранении своей власти нужно заботиться. С Орбаном это показательно, ждем, когда Иван Иванишвили произнесет, что он давно мечтал приехать в Киев и выразит свой восторг героической борьбой украинского народа.

Лукашенко тоже давал такие недвусмысленные сигналы. Этого, конечно, никто всерьез не воспринимал, когда он приглашал президента Байдена, чтобы он "по-мужски пообщался с Путиным". Мы видели, как Лукашенко обращался на аудиенции с Путиным, куда его выдернули. "А разве я мог не приехать?" – говорит Лукашенко.

Между прочим это первый визит Лукашенко после убийства Макея. Он тогда так испугался, что самому придется ехать к Путину. Но ведь пропетлял, сволочь. Война заканчивается, уже нет смысла Путину принуждать Лукашенко объявлять войну – все-таки пропетлял. Теперь надеется, что, когда его будут допрашивать в Международном трибунале, будет говорить, что изо всех сил сопротивлялся агрессии Путина в Украине, тормозил продвижение российских войск Беларусью.

Кстати, провалилась еще одна акция. Почему было так пусто выступление Путина – они же готовились какую-то победу продемонстрировать. Еще 10 дней назад британская и американская разведка предупреждали, что россияне готовят какое-то масштабное наступление, и не просто трупами мобиков и заключенных забрасывать украинские позиции, а с использованием бронетехники. И было наступление под Угледаром и провалилось. Потом говорили о психической воздушной атаке, бросающей несколько волн. Практически весь парк военно-воздушных сил находится на украинской границе. Путин планировал бросить пилотов-камикадзе на украинскую ПВО, чтобы обнаружить ее, а следующими волнами уничтожить, а затем хозяйничать, как в Сирии. Похоже, пилоты отказались, и военные эксперты ему объяснили, что это нелепый план. У него не осталось никаких карт, он проигрывает войну.