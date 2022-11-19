"Путин проиграл Эрдогану": Портников о продлении "зернового соглашения"
РФ не дееспособна с точки зрения политических интересов и продлила "зерновое соглашение", чтобы не нести ответственности за голод в мире
Такое мнение высказал журналист Виталий Портников в эфире Эспрессо.
В Москве осознали: если они не будут давать вывозить зерно, то вся ответственность (за голод, – ред.) ляжет на РФ. Россияне оказались неспособными с точки зрения своих политических интересов, ведь побоялись, что с ними не будут общаться африканские, арабские страны.
"Они будут пытаться выйти из соглашения и обвинить в этом Украину, будут искать варианты, но вариантов немного. В этой игре Путин Эрдогану проиграл", — сказал публицист.
- 17 ноября "зерновое соглашение" продлили на 120 дней.
- Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш приветствовал продолжение этой гуманитарной миссии, но призвал снять ограничения на экспорт удобрений из Российской Федерации.
- Президент Украины Владимир Зеленский также поздравил это решение и рассказал о новом проекте - Grain from Ukraine, благодаря которому, по словам главы государства, мир сможет обеспечить поставки продовольствия тем, кто больше всего страдает от дефицита пищи.
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