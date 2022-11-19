Такое мнение высказал журналист Виталий Портников в эфире Эспрессо.

В Москве осознали: если они не будут давать вывозить зерно, то вся ответственность (за голод, – ред.) ляжет на РФ. Россияне оказались неспособными с точки зрения своих политических интересов, ведь побоялись, что с ними не будут общаться африканские, арабские страны.

"Они будут пытаться выйти из соглашения и обвинить в этом Украину, будут искать варианты, но вариантов немного. В этой игре Путин Эрдогану проиграл", — сказал публицист.