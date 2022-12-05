Путин прогнется под Европу из-за экспорта нефти. Программа "На связи" в 18:30
Экономический HIMARS – пробьет ли российская экономика дно из-за введения потолка цен на нефть?
Вырезанные глаза животных в конвертах: на что рассчитан дешевый шантаж украинских дипломатов в Европе? Российские аэродромы подгорают – кто курит в несанкционированных местах и что это показывает? Об этом и не только говорим сегодня в 18:30 в эфире YouTube и Facebook телеканала "Еспресо" в программе "На связи". Марк Фейгин – российский оппозиционер, общественный деятель, эксдепутат Госдумы РФ – гость программы “На связи”. Ведущая - Ирина Узлова
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Проект "На связи" – авторская аналитическая программа Ирины Узловой. В связи с ведущей выходят российские оппозиционные политики, украинские лидеры публичного мнения. Темы программ - обсуждение заявлений России о войне в Украине, анализ шантажа Кремля, прогноз дальнейшей тактики агрессора, обдумывание отношения западных партнеров к Украине и России.
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