Путин признал провал РФ во время первой недели мобилизации, - британская разведка
Российский диктатор Владимир Путин признал возникшие проблемы во время первой недели объявленной им в РФ мобилизации
Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .
Британская разведка обращает внимание, что 29 сентября президент РФ Владимир Путин обратился в совет национальной безопасности по поводу частичной мобилизации, которую он объявил 21 сентября. По его словам, во время этой кампании возникает много вопросов и необходимо оперативно исправлять ошибки и не повторять их.
Эксперты считают, что очень быстрое признание Путиным проблем подчеркивает неэффективность мобилизации в течение первой недели. У местных чиновников, вероятно, нет четкого представления о точных масштабах и правовом обосновании кампании. Они почти наверняка призвали лиц, не соответствующих определениям, заявленным Путиным и министерством обороны.
"Поскольку призванные резервисты продолжают собираться в палаточных транзитных лагерях, российские чиновники, вероятно, пытаются обеспечить обучение и найти офицеров для руководства новыми подразделениями", - пришли к выводу в британской разведке.
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21 сентября Владимир Путин объявил о проведении "частичной мобилизации" в России. Соответствующий указ появился на сайте кремля, а министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что якобы будет мобилизовано 300 тысяч человек.
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