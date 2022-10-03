Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

Британская разведка обращает внимание, что 29 сентября президент РФ Владимир Путин обратился в совет национальной безопасности по поводу частичной мобилизации, которую он объявил 21 сентября. По его словам, во время этой кампании возникает много вопросов и необходимо оперативно исправлять ошибки и не повторять их.

Эксперты считают, что очень быстрое признание Путиным проблем подчеркивает неэффективность мобилизации в течение первой недели. У местных чиновников, вероятно, нет четкого представления о точных масштабах и правовом обосновании кампании. Они почти наверняка призвали лиц, не соответствующих определениям, заявленным Путиным и министерством обороны.

"Поскольку призванные резервисты продолжают собираться в палаточных транзитных лагерях, российские чиновники, вероятно, пытаются обеспечить обучение и найти офицеров для руководства новыми подразделениями", - пришли к выводу в британской разведке.

21 сентября Владимир Путин объявил о проведении "частичной мобилизации" в России. Соответствующий указ появился на сайте кремля, а министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что якобы будет мобилизовано 300 тысяч человек.

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