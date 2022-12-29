Путин признал георгиевскую ленту "символом воинской славы" и ввел уголовную ответственность за ее осквернение
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, приравнивающий георгиевскую ленту к "символам воинской славы" и предусматривающий уголовную ответственность за ее осквернение
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Так, за публичное поношение "символа воинской славы" юридическому лицу грозит штраф от трех до пяти миллионов рублей, физическому лицу – до трех миллионов рублей или лишения свободы сроком до трех лет.
Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или в интернете, наказываются штрафом в размере от двух до пяти миллионов рублей или лишением свободы сроком до пяти лет.
Стоит отметить, что с 2017 года в Украине запретили изготовление и использование георгиевской ленты, поскольку она признана символом нынешней агрессии РФ против украинцев.
- В Латвии тоже запретили георгиевскую ленту. Депутат Европарламента Ритварс Янсонс отметил, что символ георгиевской ленты берет свое начало с XVIII века в Российской империи и означает для Латвии покорение и русификацию.
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