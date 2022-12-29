Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, за публичное поношение "символа воинской славы" юридическому лицу грозит штраф от трех до пяти миллионов рублей, физическому лицу – до трех миллионов рублей или лишения свободы сроком до трех лет.

Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или в интернете, наказываются штрафом в размере от двух до пяти миллионов рублей или лишением свободы сроком до пяти лет.

Стоит отметить, что с 2017 года в Украине запретили изготовление и использование георгиевской ленты, поскольку она признана символом нынешней агрессии РФ против украинцев.

В Латвии тоже запретили георгиевскую ленту. Депутат Европарламента Ритварс Янсонс отметил, что символ георгиевской ленты берет свое начало с XVIII века в Российской империи и означает для Латвии покорение и русификацию.