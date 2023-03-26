Путин признается, что ему страшно: в ОП отреагировали на размещение ядерного оружия в Беларуси
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что заявлением о размещении ядерного оружия в Беларуси Владимир Путин признается в страхе проиграть войну
Об этом Михаил Подоляк написал в твиттере.
Советник руководителя Офиса президента утверждает, что российский диктатор Владимир Путин очень предсказуем.
"Делая заявление о тактическом ядерном оружии в Беларуси, он признается, что ему страшно, он проигрывает и ему осталось только пугать тактикой. И второе: он снова фиксирует свое участие в совершении преступления. Нарушая договор о нераспространении ядерного (оружия, – ред.)", – отметил Михаил Подоляк.
- Напомним, 25 марта Владимир Путин заявил, что до 1 июля в Беларуси будет достроено хранилище для российского тактического ядерного оружия.
- Аналитики ISW отметили, что президент РФ заявил о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси, чтобы напугать Запад и снизить эффективность контрнаступления Украины .
- В свою очередь минобороны США заявило , что нет никаких признаков подготовки РФ к применению ядерного оружия.
- А и.о. руководителя Международной кампании по запрету ядерного оружия Даниэль Хогста утверждает, что пока у президента РФ Владимира Путина есть ядерное оружие, Европа не может быть в безопасности
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