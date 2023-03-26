Об этом Михаил Подоляк написал в твиттере.

Советник руководителя Офиса президента утверждает, что российский диктатор Владимир Путин очень предсказуем.

"Делая заявление о тактическом ядерном оружии в Беларуси, он признается, что ему страшно, он проигрывает и ему осталось только пугать тактикой. И второе: он снова фиксирует свое участие в совершении преступления. Нарушая договор о нераспространении ядерного (оружия, – ред.)", – отметил Михаил Подоляк.