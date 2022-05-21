Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"9 мая определилась ближайшая концепция действий кремлевского руководства. Жалкая речь Путина продемонстрировала то, что окружение убедило его отказаться от начальной цели войны против Украины. Они достигли консенсуса в идее закрепиться на линии Херсон – Харьков и использовав всю свою западную агентуру заставить Украину подписать мирное соглашение на их условиях. С этого же дня Макрон начал говорить о том, что не нужно унижать Россию", – пояснил Пионтковский.

Пионтковский добавил, что для достижения своей цели Путин использовал всю свою агентуру на Западе.

"Путин сейчас использует все возможности своей агентуры на Западе. Путин начал использовать очень солидных людей. Например, Ричард Хаас и чудесный колумнист издания The Washington Post Дэвид Игнатий. Все они говорят по одной и той же методичке, призывая Запад заставить Украину пойти на перемирие. И финальной точкой в этой ситуации стала статья в New York Times, где призвали президента США Байдена немедленно объяснить Зеленскому, что есть пределы тому, сколько США может помогать другим странам.Хотя западные союзники еще ничего не предоставили Украине. Политическое решение принято, но ничего еще Украина из мощного оружия не получила", - добавил Пионтковский.

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