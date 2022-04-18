Путин присвоил почетное звание бригаде, части которой совершали военные преступления в Буче
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении 64-й отдельной мотострелковой бригаде ВС России почетного звания гвардейской
Об этом сообщил Кремль в Telegram.
Путин отметил их "за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов".
- 4 апреля Главное управление разведки Министерства обороны опубликовало список имен военнослужащих 64-й ОМСБр, совершивших военные преступления против народа Украины в Буче.
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