Путин присвоил почетное звание бригаде, части которой совершали военные преступления в Буче

Об этом сообщил Кремль в Telegram.



Путин отметил их "за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов".

4 апреля Главное управление разведки Министерства обороны опубликовало список имен военнослужащих 64-й ОМСБр, совершивших военные преступления против народа Украины в Буче.



