Об этом Зеленский заявил в интервью The Wall Street Journal.

"Он пришел сюда, убил людей, сделал беженцами 12 миллионов, а теперь говорит, что Украина не хочет переговоров. Они вот так просто убивают людей, разрушают города, входят в них, а потом говорят - "давайте договариваться". С кем они могут после этого поговорить? С камнями? Они покрыты кровью, и эту кровь невозможно смыть. И мы не позволим им ее смыть", – сказал президент.

Сначала будет освобождение всех оккупированных Россией территорий, а потом можно будет обсуждать, что делать дальше и как жить потом. "Наш народ уверен, что нам это по силам. И чем быстрее мы это сделаем, тем меньше людей погибнет", – сказал Зеленский.

Зеленский уверяет, что Украина предпочла бы мирную и бескровную деоккупацию. Но это вряд ли возможно, учитывая "с кем мы имеем дело". "Пока они не получают по морде, они вообще ничего не понимают", – считает президент.

Он также прокомментировал предложение "заморозить конфликт".

"Кашалот откусил два региона и теперь говорит: заморозим конфликт. Потом он наберется сил, через два-три года снова откусит два региона, и снова скажет: заморозим конфликт. И так будет продолжаться снова и снова, сто процентов".

Но Путин очень недооценил Украину, сказал Зеленский. "Он открыл пасть, будто он удав, а мы какой-то кролик. Но мы не кролики, и ему не удалось нас проглотить - зато теперь есть риск, что он сам лопнет".

В США рассказали о новом пакете помощи Украине от США: 4 HIMARS и 580 дронов Phoenix Ghost.

22 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Евросоюз постепенно приближается к введению эмбарго на российский газ.

В тот же день США прокомментировали договор об экспорте украинского зерна.

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