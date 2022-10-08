Путин принял целую серию самоубийственных решений, - Пионтковский
Политолог Андрей Пионтковский считает, что более разрушительным для власти Путина является решение по мобилизации, которое принесло войну в каждый дом россиян
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Псевдореферендумы - это не единичное истеричное решение Путина, это была целая серия решений после его возвращения с саммита в Самарканде, где он испытал шок. Он ехал туда вроде бы к союзникам. Его пропаганда все время говорила: за нас большинство человечества (это они 1, 5 миллиарда китайцев добавляли к 1,5 миллиарда индусов). Но встретили его холодно и объяснили, что нельзя в XXI веке внедрять политику таким образом", - отметил Пионтковский.
Политолог также добавил, что общий настрой в странах Азии для Путина стал совершенно неожиданным.
"Даже такие вассалы, как премьер-министр Таджикистана или Киргизии, демонстративно опаздывали на встречу с Путиным. А это была его бандитская фишка - он заставлял даже королеву Елизавету ждать по 15 минут перед Букингемским дворцом. Пап Римских по два часа держал в приемной. А тут он почувствовал пренебрежение к себе, и это его шокировало. И когда он вернулся, утром 19 сентября, принял целую серию самоубийственных решений. Среди них и проведение псевдореферендумов, и аннексия, и мобилизация", - отметил Пионтковский.
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