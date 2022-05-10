Путин принял решение начать войну на территории Молдовы, - глава разведки США
Глава Национальной разведки США Аврил Хейнс заявила, что президент России Владимир Путин решил начать войну на территории оккупированного Приднестровья в Молдове
Об этом она во время выступления в Сенате, передает AFP .
"Путин решил распространить боевые действия на территорию контролируемого Россией Приднестровья", – заявила она.
По данным разведки, Россия готовится к долгой войне в регионе, чтобы страны Запада "утратили решительность" в противодействии агрессии.
"Путин может ввести военное положение в России для того, чтобы мобилизовать силы в противостоянии против Украины", – отметила Хейнс.
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