Путин принял решение начать войну на территории Молдовы, - глава разведки США

Об этом она во время выступления в Сенате, передает AFP .

"Путин решил распространить боевые действия на территорию контролируемого Россией Приднестровья", – заявила она.

По данным разведки, Россия готовится к долгой войне в регионе, чтобы страны Запада "утратили решительность" в противодействии агрессии.

"Путин может ввести военное положение в России для того, чтобы мобилизовать силы в противостоянии против Украины", – отметила Хейнс.

25 апреля в здании "министерства государственной безопасности" в городе Тирасполь в оккупированном РФ Приднестровье раздались взрывы .

В Молдове отреагировали на взрывы в Тирасполе и назвали поводом для создания напряженности в Приднестровском регионе.

1 мая издание The Times сообщило, что у России есть планы по вторжению в Молдову .

2 мая Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина продолжит сотрудничество с Молдовой и поддерживает ее территориальную целостность на фоне обострения в непризнанном Приднестровье.

7 мая так называемое министерство внутренних дел непризнанного Приднестровья заявило о взрывах у границы с Украиной.

7 мая президент Молдовы Мая Санду заверила, что государству по состоянию на данный момент ничего не угрожает , но власти делают все, чтобы не допустить дестабилизации ситуации.