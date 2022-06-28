Путин принял приглашение на саммит G20, туда пригласили также Зеленского

Об этом сообщил помощник Путина Юрий Ушаков, передает Интерфакс.

Он рассказал журналистам, что в Кремле получили приглашение от главы Индонезии и ответили согласием. Пока неизвестно, прибудет ли Путин персонально или включится по видеосвязи.

Среди западных лидеров нет консенсуса относительно того, бойкотировать G20 из-за участия России. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в понедельник, что он все еще решает, ехать ли на саммит, если там будет Путин.

Напомним, 23 марта США выразили готовность провести консультации с партнерами об исключении России из G20. Однако исключение РФ блокирует Китай.

1 апреля премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что России не место за столом G20.

6 апреля Соединенные Штаты пообещали бойкотировать заседания стран G20, если на них будут приглашены представители России.

27 апреля приглашение на саммит G20 получил Владимир Зеленский.

27 июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен призвала лидеров G20 не бойкотировать саммит организации, если в нем решит принять участие российский диктатор Владимир Путин. "G20 слишком важна, чтобы мы позволили Путину разрушить этот орган", – отметила она.

Пытаясь добиться компромисса, президент Индонезии пригласил на саммит и президента Украины Владимира Зеленского, несмотря на то, что Украина не является страной G20.

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