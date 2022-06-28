Путин принял приглашение на саммит G20, туда пригласили также Зеленского
Президент РФ планирует принять участие в саммите лидеров стран G20, который состоится на индонезийском острове Бали 15-16 ноября
Об этом сообщил помощник Путина Юрий Ушаков, передает Интерфакс.Он рассказал журналистам, что в Кремле получили приглашение от главы Индонезии и ответили согласием. Пока неизвестно, прибудет ли Путин персонально или включится по видеосвязи.
Среди западных лидеров нет консенсуса относительно того, бойкотировать G20 из-за участия России. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в понедельник, что он все еще решает, ехать ли на саммит, если там будет Путин.Пытаясь добиться компромисса, президент Индонезии пригласил на саммит и президента Украины Владимира Зеленского, несмотря на то, что Украина не является страной G20.
- Напомним, 23 марта США выразили готовность провести консультации с партнерами об исключении России из G20. Однако исключение РФ блокирует Китай.
- 1 апреля премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что России не место за столом G20.
- 6 апреля Соединенные Штаты пообещали бойкотировать заседания стран G20, если на них будут приглашены представители России.
- 27 апреля приглашение на саммит G20 получил Владимир Зеленский.
- 27 июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен призвала лидеров G20 не бойкотировать саммит организации, если в нем решит принять участие российский диктатор Владимир Путин. "G20 слишком важна, чтобы мы позволили Путину разрушить этот орган", – отметила она.
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