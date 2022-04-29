Путин принял приглашение на саммит G20, – президент Индонезии

Об этом сообщает CNN со ссылкой на слова президента Индонезии Джоко Видодо.



"Индонезия хочет объединить G20. Пусть не будет раскола. Мир и стабильность – ключи к восстановлению и развитию мировой экономики", - заявил он.



Ранее Видодо пригласил на съезд "G20" президента Украины. Владимир Зеленский написал в Твиттере, что "благодарен" за приглашение, но не уточнил, примет ли участие в саммите.



Кроме того, на этой неделе Видодо разговаривал с Путиным и Зеленским во время отдельных телефонных разговоров. По его словам, во время них он передал Путину важность "немедленного" прекращения войны в Украине и желание Индонезии внести свой вклад в мирное разрешение конфликта.

Видодо сказал, что передал Зеленскому готовность Индонезии оказывать Украине гуманитарную помощь, но не военную, что, по его словам, запрещено конституцией Индонезии и ее внешнеполитическими принципами.



Издание Bloomberg пишет, что решение пригласить обоих лидеров на саммит показывает "шаткий баланс", который Индонезия пытается установить, как принимающая G20 сторона в этом году.



Пока неясно, будут ли оба президента присутствовать на саммите лично. Съезд "G20" состоится на Бали 15-16 ноября.

Напомним, министр финансов Канады заявила, что G20 не может эффективно работать с Россией за столом переговоров. Христя Фриланд подчеркнула, что России не место за столом стран, объединившихся для поддержания глобального экономического процветания.

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