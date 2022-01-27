Путин принял приглашение Эрдогана посетить Турцию

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.



По его словам, поездка Путина в Турцию состоится, как только разрешат эпидемиологическая ситуация и графики.



"Президент Путин с благодарностью принял это приглашение. Они договорились, что как только будут разрешать эпидемиологическая обстановка и графики, он обязательно воспользуется этим приглашением", - заявил Песков.



Представитель Путина отметил, что сложилась пауза и в проведении межправкомиссии, и возглавляемого двумя президентами высшего органа двусторонних отношений. Эрдоган сказал, что готов принять все эти меры в Турции.

Напомним, в декабре 2021 года Реджеп Тайип Эрдоган заявил о своей готовности стать посредником в урегулировании российско-украинской войны в "любом формате".

Эрдоган неоднократно приглашал Зеленского и Путина в Турцию "для обсуждения разногласий", а также заявлял на прошлой неделе, что планирует визит в Украину в начале февраля.



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