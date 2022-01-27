Путин принял приглашение Эрдогана посетить Турцию
Президент РФ Владимир Путин принял приглашение лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана посетить его страну, но при условии улучшения эпидемиологической ситуации
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
По его словам, поездка Путина в Турцию состоится, как только разрешат эпидемиологическая ситуация и графики.
"Президент Путин с благодарностью принял это приглашение. Они договорились, что как только будут разрешать эпидемиологическая обстановка и графики, он обязательно воспользуется этим приглашением", - заявил Песков.
Представитель Путина отметил, что сложилась пауза и в проведении межправкомиссии, и возглавляемого двумя президентами высшего органа двусторонних отношений. Эрдоган сказал, что готов принять все эти меры в Турции.
- Напомним, в декабре 2021 года Реджеп Тайип Эрдоган заявил о своей готовности стать посредником в урегулировании российско-украинской войны в "любом формате".
- Эрдоган неоднократно приглашал Зеленского и Путина в Турцию "для обсуждения разногласий", а также заявлял на прошлой неделе, что планирует визит в Украину в начале февраля.
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