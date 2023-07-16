Об этом пишет Медуза.

Отмечается, что документ был подписан 16 июля и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Этим указом Путин фактически позволил национализировать доли датской компании Carlsberg в "Балтике" и французской Danone в одноименном пищевом концерне.

В издании добавляют, что указ, разрешающий российским властям брать во "временное управление" активы иностранных компаний в России, был подписан Путиным 25 апреля 2023 года. Первыми по такой схеме государство забрало российские активы финского концерна Fortum, являвшегося крупнейшим иностранным инвестором на рынке электроэнергетики.