Путин принял передачу "Балтики" и Danone во временное управление России
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому доли иностранных акционеров пивоваренной компании "Балтика" и концерна Danone передаются "во временное управление" Федеральному агентству по управлению государственным имуществом РФ
Об этом пишет Медуза.
Отмечается, что документ был подписан 16 июля и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Этим указом Путин фактически позволил национализировать доли датской компании Carlsberg в "Балтике" и французской Danone в одноименном пищевом концерне.
В издании добавляют, что указ, разрешающий российским властям брать во "временное управление" активы иностранных компаний в России, был подписан Путиным 25 апреля 2023 года. Первыми по такой схеме государство забрало российские активы финского концерна Fortum, являвшегося крупнейшим иностранным инвестором на рынке электроэнергетики.
- В пятницу, 23 июня, российская пивоварня "Балтика" была продана по соглашению, которое подписала ее владелица - датская компания Carlsberg Group.
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