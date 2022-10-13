Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью немецкому ZDF.

"Россия будет бояться применить то или иное оружие, когда все в Европе будут чувствовать силу, что их нельзя шантажировать ничем… Он ведет себя как террорист. Европа не должна так действовать, потому что Европа - другая. Но нельзя показывать слабость перед этим руководством РФ. Уже понятно, что он будет "надкусывать кусками" и слабая позиция Европы как раз позволит применить любое оружие, которое он захочет - потому, что не будет последствий", - подчеркнул он.

В качестве примера президент напомнил оккупацию и противоправную аннексию Крыма, за которую Россия получила лишь "очень поверхностные санкции", что Путин воспринял как слабый ответ и после этого расширил агрессию на Донбасс, и, наконец, пошел на полномасштабное вторжение.

"Им (европейским) могло казаться, что они идут навстречу, но если идти РФ навстречу – это шаги назад, потому что в этих объятиях Россия вас подавит. Это его цель, это руководство… Так что если он захочет применить ядерное оружие, он его применит только тогда, когда будет знать, что после применения ничего не будет. Именно так это работает – почему мы всегда говорили о превентивных санкциях", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ответ Запада в случае ядерного удара РФ по Украине не будет ядерным, но он будет очень мощным с военной точки зрения.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb