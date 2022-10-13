Путин применит ядерное оружие только когда будет убежден, что не получит достойного ответа, - Зеленский
Риск применения Россией оружия массового уничтожения напрямую зависит от того, насколько устойчивы будут западные партнеры Украины перед шантажом Путина и получит ли он предупреждение о сильном ответе
Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью немецкому ZDF.
"Россия будет бояться применить то или иное оружие, когда все в Европе будут чувствовать силу, что их нельзя шантажировать ничем… Он ведет себя как террорист. Европа не должна так действовать, потому что Европа - другая. Но нельзя показывать слабость перед этим руководством РФ. Уже понятно, что он будет "надкусывать кусками" и слабая позиция Европы как раз позволит применить любое оружие, которое он захочет - потому, что не будет последствий", - подчеркнул он.
В качестве примера президент напомнил оккупацию и противоправную аннексию Крыма, за которую Россия получила лишь "очень поверхностные санкции", что Путин воспринял как слабый ответ и после этого расширил агрессию на Донбасс, и, наконец, пошел на полномасштабное вторжение.
"Им (европейским) могло казаться, что они идут навстречу, но если идти РФ навстречу – это шаги назад, потому что в этих объятиях Россия вас подавит. Это его цель, это руководство… Так что если он захочет применить ядерное оружие, он его применит только тогда, когда будет знать, что после применения ничего не будет. Именно так это работает – почему мы всегда говорили о превентивных санкциях", - подчеркнул Владимир Зеленский.
- Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ответ Запада в случае ядерного удара РФ по Украине не будет ядерным, но он будет очень мощным с военной точки зрения.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.05
Покупка 40.05Продажа 40.9
-
EUR
Покупка 38.34Продажа 39.49
- Актуальное
- Важное