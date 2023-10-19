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OPINION

Путин приходит в бешенство от ATACMS. Колонка Виталия Портникова

Виталий Портников
19 октября, 2023 четверг
12:06
Мнение

Президент РФ Владимир Путин признал дополнительную угрозу, возникшую после того, как на вооружении украинских Сил обороны появились ракеты ATACMS

Уже первое применение этих ракет по оккупированным Россией украинским городам продемонстрировало их возможности. Россия имеет значительные потери в живой силе и технике, и очевидно, что дальнейшее применение этих ракет также может снизить ресурсы РФ, а также ее намерения относительно дальнейших действий на российско-украинском фронте.

Путин, конечно, в своей манере все пытается выдать за шутку и высмеять западные элиты. Он сказал, что если президент США Джо Байден считает, что война Россией уже проиграна, зачем тогда поставляет ракеты ATACMS? Пусть уносит эти ракеты, другие виды вооружения и приезжает к нам пить чай, саркастически сказал российский президент.

Однако за этим сарказмом главы РФ скрывалось очевидное раздражение.

Важно то, что, по мнению Путина, поставка ракет ATACMS не изменит ситуацию на линии столкновения ВСУ с вооруженными силами РФ. То есть речь уже совсем не о том, что Путин планирует в ближайшее время совершать наступательные операции по оккупации новых территорий Украины – речь идет о том, что даже поставка Украине современных вооружений не позволит Вооруженным Силам Украины отвоевать те территории, которые сегодня находятся под контролем Москвы.

Но следует напомнить, что у самой РФ были другие планы по войне в Украине. Напомню: еще в феврале прошлого года Путин собирался оккупировать значительную часть территории Украины, сменить власть в Киеве, присоединить к РФ по крайней мере 2/3 украинской территории, а на той территории, которая осталась бы Украиной, создать марионеточное правительство, которое работало бы для того, чтобы Украина стала частью так называемого союзного государства с Россией и еще одним марионеточным государством – Беларусью Александра Лукашенко.

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А теперь, как оказывается, планы Путина выглядят совсем по-иному. Он хочет, чтобы его вооруженные силы удерживались на этой линии столкновения, где они еще защищают свои позиции на оккупированных украинских землях. Можно сказать, что амбиции президента РФ уменьшаются именно в соответствии с тем, какое современное вооружение получает Украина от своих западных союзников. И это еще раз подтверждает правильность той точки зрения, что если бы Украина получала как можно больше современного вооружения с первых месяцев этой войны, возможно, уже сейчас нам удалось бы освободить гораздо больше украинской территории от российских захватчиков. Уволить граждан Украины, которые и на Донбассе, и на юге Украины, и на территории Крыма ждут украинских войск и надеются, что российские оккупанты и их жалкие наемники будут изгнаны с украинской территории.

А сейчас, конечно, мы видим непростую борьбу на линии столкновения и еще раз убеждаемся, что современное оружие значительно уменьшает возможности вооруженных сил РФ защищать свои позиции на этой территории.

Ну, и то, что известно было всегда, и сейчас мы в этом убеждаемся: для того, чтобы амбиции Путина и представителей политического и военного руководства России по этой войне уменьшались с каждым месяцем и даже днем, важно уничтожать российские военные объекты, живую силу противника, важно уменьшать как российские арсеналы, так и количество тех, кто готов сражаться в вооруженных силах РФ, кто может это делать.

Однако для того, чтобы это действительно стало реальностью, чтобы Россия потеряла свой потенциал, недостаточно ударов современным западным оружием исключительно по военным объектам на оккупированных украинских территориях. Главный военный потенциал РФ – именно на территории России. Там главные запасы российского оружия, там могут находиться войска РФ, которые меняют воюющих сегодня на украинском фронте. Там расположены предприятия военно-промышленного комплекса РФ, производящие новые ракеты и новые снаряды, чтобы российская армия могла продолжать свою агрессивную войну с Украиной.

Таким образом, уничтожить российский военный потенциал с помощью одних только беспилотников, тем более когда речь идет об огромной территории России и о возможности работы предприятий военно-промышленного комплекса за Уралом, вряд ли реально.

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А вот ракетные удары по российскому военному потенциалу, ракетные удары по российским военным частям сразу продемонстрировали Москве, что не стоит иметь дополнительных амбиций. Что стоит подумать о том, как закончить войну с Украиной, как убрать свои войска с украинской земли, как решить возникшие юридические проблемы для самой России после того, как в конституции РФ по желанию Владимира Путина появились Автономная Республика Крым, Севастополь, Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области.

Мы же прекрасно понимаем, что Россия не верит ни в какие политические процессы, ни в какие переговоры. Вся история этой страны – исключительно уважение к силе и неуважение к праву.

Таким образом, кроме поставок Украине современного оружия, союзникам рано или поздно придется сделать еще один важный шаг – согласиться, что уничтожение военного потенциала Российской Федерации украинскими Вооруженными Силами на суверенной территории самого агрессивного террористического государства – не путь к эскалации, а путь к прекращению войны. Тем более что Путин всеми своими приглашениями "пить чай" и сообщениями, что если украинское руководство желает переговоров, то должно отменить решение о невозможности разговоров с Владимиром Путиным, демонстрирует, что он и в новой ситуации начинает задумываться о политическом решении созданного им кризиса. Надо просто поощрить Путина понять, что ему следует заканчивать войну. Однако поощрять его следует не увещеваниями, не тайными разговорами, а эффективными ракетными ударами по военным объектам РФ и по центрам принятия преступных решений.

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Об авторе. Виталий Портников, лауреат Национальной премии Украины им. Шевченко

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Россия
Владимир Путин
Война с Россией
Виталий Портников
ракетний удар
допомога США Україні
оружие для Украины
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