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OPINION

Путин приказом о теракте на Каховской дамбе скопировал советский фильм?

8 июня, 2023 четверг
10:00
Мнение

Похоже, один закомплексованный мальчик этот фильм посмотрел. И запомнил...

Поражение неизбежно. Враг приближается. И одичавший, загнанный в угол диктатор отдает приказ взорвать дамбу и просто затопить пути, по которым продвигается противник. Несмотря на то, что в результате выполнения этого преступного приказа утонут мирные жители, дети, старики, женщины, раненые…

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Что-то напоминает? Да. Советский фильм "Последний штурм" из эпопеи "Освобождение". Именно из него мы знаем о приказе немецкого "бункерного" затопить берлинское метро, чтобы красноармейцы не прорвались в рейхсканцелярию.

Вот только это "всего лишь" кино, и "версия" эта давно опровергнута. Взрыв в метро, в результате которого были затоплены несколько станций и тоннели между ними, действительно был. Многие берлинцы – до двухсот человек – действительно захлебнулись в воде или погибли в давке. Но произошел взрыв уже после смерти нацистского вожака. На территории, которую на поверхности контролировали советские войска. И скорее всего по инициативе… лихого советского военачальника Георгия Хетагурова, который очень стремился дойти до рейхстага раньше других…

Залишки Ангальтського вокзалу у Берліні

Фото: Открытые источники

Все что осталось от Ангальтского вокзала, штурмовавшего корпус Хетагурова

Многие берлинцы – до двухсот человек – действительно захлебнулись в воде или погибли в давке. Но произошел взрыв уже после смерти нацистского вожака. На территории, которую на поверхности контролировали советские войска. И скорее всего по инициативе… лихого советского военачальника Георгия Хетагурова, который очень стремился дойти до рейхстага раньше других…

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Ландверканал у Берліні

Фото: Открытые источники


Ландверканал, водой из которого были затоплены тоннели.

На самом деле, ему это не удалось, да и вряд ли могло удаться. Ведь на пути его корпуса находились два хорошо укрепленных вокзала, а главное рейхсканцелярия, которая для немецких войск, в отличие от советских, была куда важнее рейхстага. Но вряд ли он об этом догадывался.

А после войны сомневаться в действиях военачальника-победителя было "неудобно". В конце концов, в войне виноват был Гитлер.

Но, похоже, один закомплексованный мальчик этот фильм посмотрел. И запомнил...

Специально для Еспресо

Об авторе. Алексей Мустафин, украинский журналист, телевизионный менеджер, политик, автор книг научно-популярного направления

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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