Путин приказал вооруженным силам РФ нейтрализовать организаторов вооруженного мятежа

Об этом в своем обращении заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вооруженные силы России получили необходимый приказ по поводу нейтрализации тех, кто организовал вооруженный мятеж", - сказал он.

Путин назвал действия основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина "ударом по России". По его словам, "те, кто организовали и готовили военный мятеж - предали Россию и получат ответ за это".

Также президент РФ обратился к поддержавшим бунт военным и силовым ведомствам и призвал их прекратить участие в вооруженном мятеже. По его словам, он "не даст случиться расколу России".