Путин приказал вооруженным силам РФ нейтрализовать организаторов вооруженного мятежа
Вооруженные силы Российской Федерации получили приказ о ликвидации организаторов вооруженного мятежа на территории РФ
Об этом в своем обращении заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вооруженные силы России получили необходимый приказ по поводу нейтрализации тех, кто организовал вооруженный мятеж", - сказал он.
Путин назвал действия основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина "ударом по России". По его словам, "те, кто организовали и готовили военный мятеж - предали Россию и получат ответ за это".
Также президент РФ обратился к поддержавшим бунт военным и силовым ведомствам и призвал их прекратить участие в вооруженном мятеже. По его словам, он "не даст случиться расколу России".
- В пятницу, 23 июня, российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ЧВК Вагнера. Главарь вагнеровцев Евгений Пригожин заявил, что 25 тыс. наемников идут разбираться с Сергеем Шойгу. Подробнее о ходе событий читайте по ссылке .
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