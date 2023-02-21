Об этом сообщают российские СМИ.

Во вторник, 21 февраля, во время обращения в федеральное собрание, Путин обвинил США в разработке новых типов ядерных боеприпасов, которые американцы якобы собираются испытывать.

"Некоторые деятели в Вашингтоне, нам это точно известно, задумываются уже о возможности натуральных испытаний своего ядерного оружия. В США идет разработка новых типов ядерных боеприпасов. Такая информация есть", – сказал Путин.

В этой связи он приказал министерству обороны РФ и "Росатому" готовиться к собственным испытаниям ядерного оружия.

"В этой ситуации министерство обороны и "Росатом" должны обеспечить готовность к испытаниям российского ядерного оружия. Первыми мы этого делать не будем. Но если США проведут испытания, то и мы проведем. Ни у кого не должно быть опасных иллюзий, что глобальный стратегический паритет может быть разрушен", – заявил Путин.