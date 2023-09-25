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Путин приказал Шойгу остановить украинское контрнаступление и улучшить ситуацию на фронте до октября, - ISW

25 сентября, 2023 понедельник
07:22
Война с Россией

Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу к началу октября улучшить ситуацию на фронте, остановить контрнаступление ВСУ и вернуть российским войскам инициативу для начала наступательной операции

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что российское сопротивление также может быть связано с попытками военного командования РФ использовать контрнаступление для достижения политических целей или это может являться "результатом микроменеджмента" Путина.

Аналитики ISW ссылаются на информацию от инсайдеров, которые говорят, что российское военное командование может отдавать приказы о непрерывных контратаках в надежде довести украинское наступление до кульминации, даже ценой больших потерь.

"Раньше Институт наблюдал случаи, когда минобороны России, опасаясь неизбежной потери приверженности Путина, активизировало свои усилия по очищению командований, предлагавших честные, но негативные взгляды и советы, или когда преследовали недостижимые военные цели путем российских войск", - пишут в сведении.

ISW добавляет, что российское МО, например, начало неудачное и дорогостоящее наступление на Угледар в феврале 2023 года, чтобы взорвать внутренние российские информационные последствия продвижения ЧВК Вагнера в Бахмуте и сохранить благосклонность Путина.

  • В августе сообщалось , что сторонники жесткой линии в органах госбезопасности РФ давят на Владимира Путина, требуя снятия министра обороны Сергея Шойгу и объявления военного положения и мобилизации.
Украина
Россия
Владимир Путин
російська армія
наступление ВСУ
Контрнаступление ЗСУ
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