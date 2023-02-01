Путин приказал Шойгу не допускать обстрелов пограничных регионов России

Об этом шла речь на совещании по восстановлению жилищной инфраструктуры, передает пресс-служба Кремля.

"Конечно, приоритетная задача – ликвидировать саму возможность обстрелов. Но это дело уже военного ведомства", – заявил Путин.

Он рассказал, что многие в приграничных регионах РФ потеряли жилье, были вынуждены переехать к родственникам или во временные пункты проживания, столкнулись с перебоями в водоснабжении, отсутствием света и тепла. Имущество граждан нужно отремонтировать или провести возмещение потерь, сказал Путин, обращаясь к правительству и местным властям.

25 января РФ обвинила Украину в обстреле Курской области, в результате чего несколько населенных пунктов остались без света.

19 января в России заявили об обстреле Брянской и Белгородской областей.