Путин приказал Шойгу не допускать обстрелов пограничных регионов России
Президент Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу не допускать обстрелов пограничных регионов России со стороны украинской армии
Об этом шла речь на совещании по восстановлению жилищной инфраструктуры, передает пресс-служба Кремля.
"Конечно, приоритетная задача – ликвидировать саму возможность обстрелов. Но это дело уже военного ведомства", – заявил Путин.
Он рассказал, что многие в приграничных регионах РФ потеряли жилье, были вынуждены переехать к родственникам или во временные пункты проживания, столкнулись с перебоями в водоснабжении, отсутствием света и тепла. Имущество граждан нужно отремонтировать или провести возмещение потерь, сказал Путин, обращаясь к правительству и местным властям.
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