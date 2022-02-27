Путин приказал перевести российские войска в особый режим боевого дежурства

Об этом сообщает РИА Новости.



По словам Владимира Путина, западные страны не только вводят санкции против России. Он добавил, что высшие должностные лица ведущих стран НАТО также якобы допускают агрессивные высказывания в адрес РФ.



"Поэтому приказываю министру обороны и начальнику Генштаба силы сдерживания российской армии перевести в особый режим несения боевого дежурства", - заявил президент России.

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