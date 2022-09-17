Путин приказал перевести экономику в условия военного положения, - польский генерал
Президент РФ Владимир Путин планирует с октября начать новую волну набора новобранцев и перевести экономику в условия военного положения
Об этом генерал брони Вооруженных сил Польши Вальдемар Скшипчак заявил в эфире программы "Студия Запад с Антином Борковским" на телеканале "Эспрессо".
По его мнению, Путин увеличил численность армии, чтобы с октября набирать новобранцев.
"Он уже берет новобранцев, но имеет серьезную административную проблему. Российская администрация не была готова к войне, они не готовы, не имеют запасов, люди избегают войска и военной службы, уклоняются, убегают от нее", - сказал Скшипчак.
Он добавил, что Россия не может разрешить данную ситуацию.
"Путин приказал перевести экономику из мирного положения на военное. Планирует это сделать с октября. Но с октября, поскольку экономика не готова к переходу на военную, он не военизирует свои фабрики, потому что у них нет людей для работы в четыре смены, как он бы хотел. В связи с этим у россиян серьезные проблемы с новобранцами и с промышленностью, которая бы производила или ремонтировала ему снаряжение", - отметил генерал.
Скшипчак считает, что Путин надеется продержаться зиму и может это сделать весной.
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