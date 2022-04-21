Путин приказал не штурмовать промзону Азовстали, но заблокировать ее "так, чтобы муха не пролетела"

Об этом сообщает ТАСС .

"Вероятный штурм промзоны Азовстали считаю нецелесообразным, приказываю его отменить", – сказал российский президент Владимир Путин на встрече с главой Минобороны России Сергеем Шойгом.



Однако это не означает отказ от блокирования этой территории.



"Не нужно лезть в катакомбы, нужно заблокировать промышленную зону в Азовстали так, чтобы муха не пролетела", - указал он.



Российский министр обороны доповел Путину, будто силы украинской стороны в Мариуполе остались только на Азовстали.

Напомним, Украина призвала мировых лидеров помочь с организацией гуманитарного коридора из заблокированного россиянами завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Заместитель командира полка "Азов" Святослав "Калина" Паламар сообщил , что Азовсталь практически уничтожен, а Мариуполь - под плотной бомбардировкой.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb