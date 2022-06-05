Путин приказал "мяснику Алеппо" полностью захватить Северодонецк до 10 июня, - глава Луганской ОВА Гайдай
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что российский генерал Александр Дворников получил приказ взять Северодонецк до 10 июня
Об этом Гайдай заявил в эфире национального телемарафона.
По его словам, Дворников, по прозвищу "Мясник Алеппо", которого назначили командовать российскими войсками в Украине, получил из кремля приказ с четкой датой.
"На сегодняшний день Дворников, генерал российской армии, получил задачу до 10 июня или захватить полностью Северодонецк, или полностью перерезать трассу Лисичанск - Бахмут и взять ее под контроль. Поэтому сейчас огромное количество сил, все, что было у оккупантов, все резервы брошены на выполнение этих двух задач", – сказал Гайдай.
- 5 июня британская разведка сообщила, что благодаря удачной контратаке в Северодонецке украинские военные остановили наступление россиян в Луганской области.
- Институт исследования войны подтвердил, что ВСУ проводят успешные контратаки в Северодонецке и пока не рассматривают планы возможного отступления из города.
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