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Путин приказал Герасимову захватить Донетчину и Луганщину до конца зимы, - разведка

16 января, 2023 понедельник
21:46
война с Россией Валерий Герасимов

Перед новым командующим группировкой российских войск в Украине Валерием Герасимовым стоит цель захвата Донбасса и формирование определенной "зоны безопасности" до марта

Об этом 16 января, в эфире телеканала FREEДОМ заявил представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

"В целом мы можем говорить о том, что Путин не учитывает реальность, поэтому глобальные задачи свои не изменил. То есть уничтожение украинцев как отдельного народа и нации, уничтожение Украины как независимого государства… Все-таки мы можем говорить о приоритетном для рашистов направлении — это Донбасс. И очередные сроки, которые он определяет уже для Герасимова, скажем, как нового руководителя войны против Украины, - это цель захвата Донбасса и формирование определенной зоны безопасности, ну, уже до марта", - отметил он.

В частности, Юсов добавил, что сроки поставленных Путиным задач перед оккупационной армией неоднократно переносили, и вскоре уже будет год с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Год, как они "3 дня берут Киев". Ну, в общем, однако, новые цели и новые задачи. Ничего не получится и на этот раз", - убежден Юсов.

Также он подтвердил, что разведка располагает информацией о признаках подготовки российской оккупационной армией наступления на Запорожском направлении.

"Да, безусловно, такие данные есть. Это может свидетельствовать как о прямой подготовке к наступательным действиям со стороны противника, так и об определенных обманных действиях для того, чтобы информационную кампанию проводить и, скажем так, скрыть истинные намерения свои на других направлениях фронта. Вся информация отслеживается, и соответствующие выводы, и меры проводятся со стороны украинских сил обороны", - подчеркнул он.

  • 12 января секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины заявил, что ВСУ уничтожают российское войско, "как шинкуют капусту", вопрос - на сколько хватит "их безумия".
  • 16 января стало известно, что Россия сейчас готовится к попытке совершить так называемый крайний рывок, с этим связаны кадровые изменения в командовании РФ.

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Луганщина
Донетчина
ГУР
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