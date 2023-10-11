Путин приказал экспортерам РФ продавать валютную выручку для стабилизации курса рубля
Российский диктатор Владимир Путин подписал указ, обязывающий крупнейших экспортеров обязательно продавать валютную выручку
Об этом сообщает российское пропагандистское агентство Интерфакс .
Указом президента РФ на шесть месяцев вводится требование об обязательной продаже валютной выручки отдельными экспортерами.
Она распространяется на 43 экспортера в сфере топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, а также зернового хозяйства.
В указе говорится, что такие меры предпринимаются для "стабилизации валютного курса".
- 3 октября курс доллара на Московской бирже продолжил расти по отношению к рублю и впервые с середины августа поднялся до более чем 100 рублей за $1 .
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