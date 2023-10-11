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Путин приказал экспортерам РФ продавать валютную выручку для стабилизации курса рубля

11 октября, 2023 среда
23:03
Экономика

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ, обязывающий крупнейших экспортеров обязательно продавать валютную выручку

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство Интерфакс .

Указом президента РФ на шесть месяцев вводится требование об обязательной продаже валютной выручки отдельными экспортерами.

Она распространяется на 43 экспортера в сфере топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, а также зернового хозяйства.

В указе говорится, что такие меры предпринимаются для "стабилизации валютного курса".

Владимир Путин
Война с Россией
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