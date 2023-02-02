Путин приказал до марта захватить полностью Донетчину и Луганщину, - ГУР

Об этом сообщает пресс-служба ГУР Министерства обороны Украины со ссылкой на представителя Андрея Черняка.

"Мы наблюдаем, что российско-оккупационные войска передислоцируют к Востоку дополнительные штурмовые группы, подразделения, вооружение и военную технику. По данным военной разведки Украины, Путин отдал приказ до марта захватить территории Донецкой и Луганской областей", - сказал Черняк.

Представитель добавил, что наблюдаются признаки подготовки России к новой попытке массированного наступления и захвата Востока Украины.

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Впрочем, у РФ нет достаточных сил и средств для начала наступления в ближайшие недели на Донетчине и Луганщине.

"По состоянию на сегодняшний день сложившихся ударных групп нет. Нет угрозы привлечения Беларуси к полномасштабному вторжению на стороне России против Украины, но это также, безусловно, риски, которые мы должны учитывать", - добавил представитель ГУР.

Также противник использует территорию соседней Беларуси для подготовки мобилизованных.

Ранее издание Вloomberg писало, что, несмотря на потери российской армии в войне с Украиной, президент РФ Владимир Путин планирует новое наступление, которое может начаться в феврале-марте .

А секретарь СНБО Алексей Данилов говорил , что россияне готовятся к новой волне наступления в Украине к 24 февраля и разведывают оборонные возможности Украины. Впоследствии он подчеркивал , что власть понимает угрозу повторного наступления российских войск на территорию Украины и готовится.

Уже 1 февраля секретарь СНБО заявил : "Россияне готовятся к максимальной эскалации войны и нельзя исключать ни одного сценария в ближайшие две-три недели".

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