Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС.

Сегодня глава российских террористов Владимир Путин примет участие в церемонии официальной встречи с лидером Китая Си Цзиньпином и его супругой Пэн Лиюань.

Планируется, что в Пекине диктатор пробудет два дня – 17 и 18 октября. У Путина также запланированы переговоры с президентом Вьетнама Во Ван Тхионгом, премьер-министром Таиланда Сеттхой Тхависином, президентом Монголии Ухнаагийном Хурелсухомом, премьер-министром Пакистана Анваар-уль-Хаком Какаром и президентом Лаосской Народно-Дом.

Что известно о встречах Путина и Си Цзиньпина

19 сентября секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что президент России Владимир Путин намерен посетить Китай в октябре для встречи с лидером КНР Си Цзиньпином.

Позже бывший координатор Государственного департамента США по санкциям Дэниел Фрид считает, что ожидать разрыва отношений между Китаем и Россией не стоит.

Дипломат Валерий Чалый считал , что приезд Путина в Китай будет церемониальным. Президент России, скорее, демонстрирует и создает массовку для китайского лидера в его больших целях, которые он озвучил на партийном съезде.

Дипломат, министр иностранных дел Украины (2007-2009 гг.) Владимир Огрызко в эфире телеканала "Еспресо" заявил, что Китай помнит, что Россия когда-то захватила часть его территорий и ждет, когда посыплется путинский режим. Маловероятно, что это будет длительная война, но это будет специальная китайская операция, которая вернет то, что когда-то Россия у Китая забрала.