Путин прибыл в Пекин, где встретится с Си Цзиньпином
Во вторник, 17 октября, глава российских террористов Владимир Путин прибыл в Пекин
Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС.
Сегодня глава российских террористов Владимир Путин примет участие в церемонии официальной встречи с лидером Китая Си Цзиньпином и его супругой Пэн Лиюань.
Планируется, что в Пекине диктатор пробудет два дня – 17 и 18 октября. У Путина также запланированы переговоры с президентом Вьетнама Во Ван Тхионгом, премьер-министром Таиланда Сеттхой Тхависином, президентом Монголии Ухнаагийном Хурелсухомом, премьер-министром Пакистана Анваар-уль-Хаком Какаром и президентом Лаосской Народно-Дом.
Что известно о встречах Путина и Си Цзиньпина
19 сентября секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что президент России Владимир Путин намерен посетить Китай в октябре для встречи с лидером КНР Си Цзиньпином.
Позже бывший координатор Государственного департамента США по санкциям Дэниел Фрид считает, что ожидать разрыва отношений между Китаем и Россией не стоит.
Дипломат Валерий Чалый считал , что приезд Путина в Китай будет церемониальным. Президент России, скорее, демонстрирует и создает массовку для китайского лидера в его больших целях, которые он озвучил на партийном съезде.
Дипломат, министр иностранных дел Украины (2007-2009 гг.) Владимир Огрызко в эфире телеканала "Еспресо" заявил, что Китай помнит, что Россия когда-то захватила часть его территорий и ждет, когда посыплется путинский режим. Маловероятно, что это будет длительная война, но это будет специальная китайская операция, которая вернет то, что когда-то Россия у Китая забрала.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.36 Покупка 37.36Продажа 38.11
- EUR Покупка 39.53Продажа 40.57
- Актуальное
- Важное