Путин прибыл в оккупированный Крым
Президент России Владимир Путин в субботу, 18 марта, прибыл в оккупированную АР Крым
Об этом сообщают СМИ.
Приехал на открытие школы искусств и центра "Корсунь" во временно оккупированном Севастополе. Также добавляется, что это его первый визит в город с ноября 2021 года.
- 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по делам детей в РФ Марии Львовской-Беловой.
- Представители разных государств и международных организаций отреагировали на решение МУС. Позже к ним присоединились представители Великобритании и Канады, однозначно поддержавшие позицию суда.
- Президент США Джо Байден заявил, что ордер МУС на арест Путина оправдан, поскольку российский президент совершил военные преступления.
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