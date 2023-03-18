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Путин прибыл в оккупированный Крым

18 мартa, 2023 суббота
16:07
война с Россией

Президент России Владимир Путин в субботу, 18 марта, прибыл в оккупированную АР Крым

Об этом сообщают СМИ.

Приехал на открытие школы искусств и центра "Корсунь" во временно оккупированном Севастополе. Также добавляется, что это его первый визит в город с ноября 2021 года.

  • 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по делам детей в РФ Марии Львовской-Беловой.
  • Представители разных государств и международных организаций отреагировали на решение МУС. Позже к ним присоединились представители Великобритании и Канады, однозначно поддержавшие позицию суда.
  • Президент США Джо Байден заявил, что ордер МУС на арест Путина оправдан, поскольку российский президент совершил военные преступления.
Россия
оккупированные территории
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