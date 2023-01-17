Путин презирает Запад, он считает его слабым, - Климкин

Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

"У Путина практически нет союзников, их можно сосчитать по пальцам одной руки - Ким Чен Ын, Лукашенко, Иран, Никарагуа, Эритрея. Больше союзников, которые будут идти до конца за Россией не вижу. Меня беспокоят страны, которые хотят остаться в стороне. Которые хотят, чтобы Украина и Россия помирились, чтобы экономика для них стала лучше. На Западе у нас лучшая ситуация. Запад понимает, если Путин одержит хотя бы частичную победу в Украине - это будет проигрышем и Запада в XXI веке", - отметил Климкин.

По словам дипломата, Путин презирает Запад, он считает его слабым. Сейчас Путин начинает понимать, что ошибался, но это не изменит его стратегии и тактики, он будет идти до конца.

"Путин не изменил никаких своих целей по отношению к Украине - это разрушение украинской государственности и украинской нации. Он знает, что нет Украины - нет проблемы. Я категорически против любых уступок. На Западе есть люди, которые готовы поддерживать нас до конца, но есть и такие, которые готовы играть в политику, у них страх перед эскалацией, что контроль уйдет из их рук. В Азии есть страны, уже понимающие, что поведение России сегодня, завтра может обернуться на подобное поведение Китая. В Африке и Латинской Америке ситуация гораздо более сложная. Там нужно работать с каждой страной", - заметил Климкин.

Польша готова предоставить Украине 14 танков Leopard и надеется, что другие страны НАТО следуют ее примеру и удастся собрать хотя бы бронетанковую бригаду.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 5-6 февраля совершит визит в Пекин и встретится с новым министром иностранных дел Китая Цинь Ганом

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