Путин превращает Росгвардию в собственную армию на случай нового мятежа, - Подоляк

Об этом сказал советник главы ОП Михаил Подоляк в эфире телемарафона в пятницу, 21 июля.

Новый мятеж произойдет даже после военного бунта предводителя ППК "Вагнер" Евгения Пригожина. Мятеж вагнеровцев потерпел неудачу, потому что Пригожин слишком мелкий человек и не хотел забирать себе власть, считает Подоляк.

"Пока не сформировалась группа политическая, которая могла бы перехватить власть и стать вместо Путина", - отметил представитель ОП.

По мнению Подоляка, в России будут появляться небольшие группы, которые "будут что-нибудь забирать себе". Именно этим и будет характеризироваться революционный процесс в стране-агрессоре.

Путин хочет создать новую армию для внутреннего использования из Росгвардии. Эта армия получает не лишь тяжелое вооружение, но и спецназ в подчинении. Однако даже Росгвардия восстанет против Путина, потому что в России любят "сильного царя".

"Путин после неудачного мятежа Пригожина доказал, что он не царь, а шут, трусливый человек, не принимающий решения, убегает. Россия его уже не любит. Все, нет сакральности Путина", – считает Подоляк.

Он заявил, что США все еще полагают, что могут остановить революционные процессы в РФ, но сделать это невозможно.