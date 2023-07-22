Путин превращает Росгвардию в собственную армию на случай нового мятежа, - Подоляк
В Офисе президента Украины считают, что российский диктатор Владимир Путин уже готовит новую армию для внутреннего использования, однако она вернет оружие в сторону Кремля
Об этом сказал советник главы ОП Михаил Подоляк в эфире телемарафона в пятницу, 21 июля.
Новый мятеж произойдет даже после военного бунта предводителя ППК "Вагнер" Евгения Пригожина. Мятеж вагнеровцев потерпел неудачу, потому что Пригожин слишком мелкий человек и не хотел забирать себе власть, считает Подоляк.
"Пока не сформировалась группа политическая, которая могла бы перехватить власть и стать вместо Путина", - отметил представитель ОП.
По мнению Подоляка, в России будут появляться небольшие группы, которые "будут что-нибудь забирать себе". Именно этим и будет характеризироваться революционный процесс в стране-агрессоре.
Путин хочет создать новую армию для внутреннего использования из Росгвардии. Эта армия получает не лишь тяжелое вооружение, но и спецназ в подчинении. Однако даже Росгвардия восстанет против Путина, потому что в России любят "сильного царя".
"Путин после неудачного мятежа Пригожина доказал, что он не царь, а шут, трусливый человек, не принимающий решения, убегает. Россия его уже не любит. Все, нет сакральности Путина", – считает Подоляк.
Он заявил, что США все еще полагают, что могут остановить революционные процессы в РФ, но сделать это невозможно.
- Напомним, британская разведка считает , что в развязке мятежа Пригожина против военного руководства РФ решающим стало то, что российские силовики остались лояльными Кремлю, особенно Росгвардии.
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