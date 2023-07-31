Об этом Зеленский заявил в интервью бразильскому вещателю Globo.

"Это адекватно, что человек стреляет по портам? То есть он не может покупать эти порты, это не военные действия, это даже не о войне, он не может высадиться у нас в портах - невозможно. У него нет способности, мы просто потопим весь его флот, если он подойдет к нам так близко, и он это прекрасно знает. Он стреляет по Одессе, по портам, по историческому центру. Неделю назад церковь, попадание специально. Это не о зерне. Терроризм, террористический акт, чтобы терроризировать население, которое сдасться, сломается, не выдержит. Адекватен ли этот человек?" – подталкивая собеседника к ответу, сказал Зеленский.

Россия нарушает продовольственную безопасность мира

Украинский президент подчеркнул, что продовольственная безопасность через зерновой черноморский коридор сегодня заблокирована Россией: "Один человек, который блокирует черноморский коридор - угрозами, выстрелами, блокированием военными кораблями тех или иных пространств не своих территориальных вод. То есть нарушая все".

Зеленский напомнил, что втроем с генсеком ООН Антониу Гутеррешем и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом решили алгоритм действия зернового коридора.

"Ни ООН, ни Эрдоган ничего не нарушили, но он (Путин, – ред.) вышел. То есть повод для того, чтобы заблокировать, ему нужен, и все равно какой. Он получает соответствующие результаты: первое - избавляется от конкуренции. Мир получает более дорогой, дефицитный продукт, а он сможет манипулировать, влиять на те или иные африканские, азиатские или американские государства, то есть, где людям нужен этот товар", - объясняет лидер Украины.

Россия руководствуется только силой, а потому, как уверяет глава страны, должен быть ответ силой - международное право, ООН и Турция должны давить, а также страны, страдающие от голода, должны не только политически, но и экономически отвечать.

Украина стремится, чтобы Бразилия поддерживала Формулу мира

Зеленский считает, что Бразилия должна участвовать в воплощении Формулы мира, предложенной Украиной.

"Мы очень заинтересованы, чтобы Бразилия была в Формуле мира. Кстати, Бразилия поддерживает на уровне советников (Украину, - ред.). Была уже встреча в Дании в Копенгагене, а сейчас в Саудовской Аравии планируется вторая встреча. Я рад, что там будет присутствовать Бразилия, и в целом мы выйдем потом на саммит Формулы мира", - сказал лидер страны.

Глава выделил пункт о глобальной продовольственной безопасности. Ведь помогая нашей стране в экспорте агропродукции, Бразилия помогает и другим государствам, страдающим от недостатка продовольствия и рискующим пострадать от голода.

"Я считаю, что сегодня президент Лула должен привлечь все свои возможности, чтобы приближать мир. Каждый лидер несет ответственность за то, есть сейчас в мире война или нет", – добавил президент Украины.

Что известно о выходе РФ из "зернового соглашения"

16 июля одесский порт покинуло последнее судно , загруженное украинской агропромышленной продукцией в рамках инициативы. А уже 17 июля Россия объявила о прекращении действия зернового соглашения. В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что необходимо продолжать использовать зерновой коридор, даже несмотря на выход РФ из соглашения. А Кулеба начал срочные консультации в ООН.

В Белом доме осудили выход РФ из "зернового соглашения" , которое играло решающую роль в снижении цен на продовольствие в мире.

18 июля спикер президента России Дмитрий Песков сообщил об "определенных рисках" для сторон, которые попытаются возобновить работу Черноморской зерновой инициативы без участия РФ.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что для обеспечения продовольствием самых уязвимых стран мира и сохранения возможности экспорта украинских товаров критически важно восстановить транспортные связи Черным морем.

19 июля стало известно, что Украина рассматривает возможность перевозки продовольствия в рамках зерновой инициативы через территориальные воды Болгарии и соседней Румынии.

В то же время российское минобороны опубликовало заявление с угрозами судам , которые будут направляться в черноморские порты Украины.

21 июля Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что хочет обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным продление зернового соглашения и выразил убеждение , что оно снова заработает.

22 июля президент Украины Владимир Зеленский обратился к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу с предложением безотлагательно созвать совет Украина - НАТО из-за кризиса безопасности в Черном море.

О разговоре со Столтенбергом Владимир Зеленский написал в telegram. Отмечается, что Зеленский и Столтенберг обсудили реализацию договоренностей, достигнутых во время Вильнюсского саммита Альянса, а также дальнейшие действия по интеграции Украины в НАТО.

25 июля Главное управление разведки обнародовало доклад руководству РФ , где указаны технологии, которые использовали россияне для препятствования экспорту украинского зерна, что свидетельствует о целенаправленном срыве зернового соглашения.

26 июля министерство обороны Великобритании сообщило , что Россия разместила современный корвет "Сергей Котов" в южной части Черного моря для перехвата торговых судов в море. Он патрулирует маршрут перевозки между Босфором и Одессой.

Позже стало известно, что РФ готовит авиацию и корабли для блокировки районов Черного моря, обнаружения и уничтожения кораблей.

27 июля президент России Владимир Путин сообщил, что Россия после одностороннего выхода из Черноморской зерновой инициативы готова заменить украинское зерно и начать бесплатно поставлять свое в страны Африки.