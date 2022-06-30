Путин предупредил Финляндию и Швецию о развертывании сил НАТО

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на российские СМИ.

"Если Финляндия и Швеция захотят, они могут присоединиться. Это зависит от них. Они могут присоединиться к чему угодно", – сказал Путин.

В то же время он предупредил, что "если бы были развернуты военные контингенты и военная инфраструктура, мы были бы обязаны отвечать симметрично и создавать одинаковые угрозы для тех территорий, где для нас возникли угрозы".

The Guardian отмечает, что Россия неоднократно предостерегала Финляндию и Швецию от присоединения к НАТО, заявляя, что серьезные военные и политические последствия такого шага заставят ее восстановить военный баланс путем усиления обороны в регионе Балтийского моря, в том числе путем размещения ядерного оружия.

Ранее официальные официальные лица гневно отреагировали на предложение НАТО о членстве Финляндии и Швеции, назвав это дестабилизационной попыткой, которая усилит напряжение в регионе.

"Мы осуждаем безответственный курс Североатлантического альянса, который разрушает европейскую архитектуру или то, что от нее осталось. У меня есть большие сомнения в том, будет ли ближайший период спокойным для наших североевропейских соседей", - заявил журналистам в среду, 29 июня, замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

28 июня, перед официальным открытием саммита НАТО в Мадриде, Анкара согласилась на вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.

29 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об официальном приглашении Швеции и Финляндии присоединиться к Альянсу.

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