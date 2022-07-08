Путин предупредил Европу о "катастрофических последствиях" на энергетическом рынке, если санкции будут продолжаться

Об этом сообщает Reuters.

"Да мы знаем, что европейцы пытаются заменить российские энергетические ресурсы. Однако мы ожидаем, что результатом таких действий будет повышение цен на газ и подорожание энергоресурсов для конечных потребителей", - сказал Путин.

Президент страны-агрессора отметил, что санкции введенные против России будут иметь последствия для стран, которые их ввели.

"Дальнейшее применение санкций может привести к еще более серьезным, без преувеличения, даже катастрофическим последствиям на мировом энергетическом рынке", - добавил он.

Сегодня, 8 июля, Канада ввела санкции против патриарха Кирилла, бизнесмена Лебедева, журналистки Скабеевой, спикера МИД Захаровой, ряда российских СМИ, а также запретила импорт золота из РФ.

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