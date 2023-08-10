Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Путин предполагает вероятность непосредственного участия в саммите G20 в Индии, – NBC News

Путин предполагает вероятность непосредственного участия в саммите G20 в Индии, – NBC News

10 августа, 2023 четверг
15:23
Мир

Президент России Владимир Путин может лично принять участие в саммите G20 в Индии, который запланирован на сентябрь этого года

Об этом изданию NBC News сообщили источники в Кремле.

"Путин до сих пор не исключает личного появления на встрече G20 9–10 сентября в столице Индии Нью-Дели, заявил официальный представитель Кремля", - цитирует СМИ своего собеседника, пожелавшего остаться неназванным.

Издание отмечает, что через девять месяцев Путина ждут выборы, и он может рассматривать личное участие в саммите как возможность снова выйти на мировую арену.

Во время пандемии в 2020 и 2021 годах Путин принимал участие во встречах G20 через видеоконференцию. Он также отказался участвовать в мероприятии 2022 года на Бали, где мировые лидеры осудили его вооруженное вторжение в Украину.

2 марта в Кремле говорили, что не определились с участием Путина в саммите G20. Однако уже 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина , подозреваемого в незаконной депортации украинских детей. Членами МУС являются 123 государства мира, поэтому в каждой из этих стран российский диктатор может быть арестован.

Новости
Россия
Владимир Путин
Читайте также:
10 августа, 2023 четверг
Украина открыта для переговоров, но Путин не отказывается от имперских амбиций, - госдеп США
Путін
9 августа, 2023 среда
Путин предложил не сообщать Совету Европы о введении военного положения в России
Волинська трагедія, Польща
8 августа, 2023 вторник
Польша выставляет условия членства Украины в ЕС. Россия наблюдает "охлаждение отношений", - Oko.press
Киев
+24°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.9
    Покупка 36.9
    Продажа 37.64
  • EUR
    Покупка 40.7
    Продажа 41.68
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
10 августа
16:03
OPINION
Украинцам нужно учиться быть благодарными
15:38
В эти выходные в Украине можно будет увидеть метеорный дождь
15:21
Музей книги и книгопечатания оцифрует часть коллекции старопечатных изданий
15:19
Крупнейший банк Италии покидает российский рынок, - Reuters
15:10
Российские военные сжигают своих погибших вблизи Мелитополя, - Маляр
14:53
Наступление, оружие и защита от воздушных атак РФ: военно-политическое руководство Украины провело видеоконференцию с Остином, Милли и Салливаном
14:45
Обновлено
ВМС: в Черном море заработал гуманитарный коридор для торговых судов
14:23
"Это я": в Будапеште открыли фотовыставку, посвященную украинским женщинам во время войны
14:09
Эксклюзив
Народный депутат рассказала, вернутся ли дети в свои классы после года обучения за границей
14:03
OPINION
Кнут или пряник? Украину действительно ждет демографический кризис
13:58
Во Франции в порту Ла-Рошель произошел масштабный пожар на элеваторе с зерном
13:47
Из фракции "Слуги Народа" исключили нардепов Гунько и Торохтия
13:44
Украина вернула из России не менее 380 незаконно депортированных детей, - Верещук
13:33
Оккупанты вывезли подростков из Донбасса в военные лагеря в РФ
13:31
Украина расторгла соглашение с РФ о поощрении и защите инвестиций
13:26
Volkswagen
В Укравтопроме сообщили, какие автомобили из Китая украинцы больше всего покупали в июле
13:25
Самый богатый боксер мира объявил о первом в истории бое двух асболютных чемпионов
13:12
В Киеве на Подоле снесли 200-летнюю усадьбу. Она была образцом застройки XIX в.
13:03
Из-за вражеских обстрелов прифронтовых территорий без света остаются жители 7 областей
12:45
Обновлено
Дело о выезде за границу: нардепу Дубинскому избрали меру пресечения
12:43
На фото Дмитрий Кулеба
После вывода войск из Украины переговоры с Россией возможны, но не с Путиным – Кулеба
12:38
Отправляли из РФ в Украину поддельные лекарства для онкобольных: СБУ объявила подозрения
12:24
РФ обстреляла Белозерку в Херсонской области во время раздачи гуманитарки. Есть пострадавшие
12:24
Эксклюзив
Верховная Рада
Коррупция, Мальдивы, Дубинский – первая серия, вторая – ждет осенью: глава Комитета избирателей о скандалах в парламенте
12:20
Обновлено
В Ровенской области в результате атаки вражеских дронов разрушена нефтебаза, на Киевщине и Хмельнитчине работала ПВО
12:17
Правоохранители предотвратили заказное убийство местного депутата Винницкой области. Сын экс-регионала получил подозрение
12:16
Захватчики обустраивают объекты гражданской инфраструктуры на ВОТ под тюрьмы, - Маляр
12:08
OPINION
В Москве привыкают к роли "жертвы"
12:03
В 37 населенных пунктах Купянского района Харьковщины объявили обязательную эвакуацию
11:40
Bacardi
Крупнейший в мире производитель алкоголя Bacardi попал в список спонсоров войны НАПК
11:33
Рада призвала мир осудить незаконную дисквалификацию фехтовальщицы Харлан, которая не пожала руку россиянке
11:29
Эксклюзив
Генерал Романенко объяснил, почему противник активизировался на Купянском направлении
11:20
Польша планирует увеличить количество военных на границе с Беларусью до 10 тысяч
11:16
Гуменюк объяснила, почему военные считают открытие пляжей в Одесской области нецелесообразным
11:11
Обзор
Дроны в шестой раз за месяц атакуют Москву, ВСУ прорывают линию фронта на юге, но медленное контрнаступление омрачает настроения в Украине. Акценты мировых СМИ 10 августа
11:06
Мировые цены на нефть Brent впервые с января достигли отметки в $87,51 за баррель
10:56
Инфографика
Курс валют 10 августа: что со стоимостью на доллар, евро, злотый
10:53
Женщины страдают от мигрени гораздо чаще, чем мужчины. Невролог раскрыл факторы
10:52
Россияне удерживают в Черном море ракетоноситель с четырьмя "калибрами"
10:43
От 5 до 10 лет тюрьмы: в Украине осудили четырех приспешников Медведчука, готовивших госпереворот
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV