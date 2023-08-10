Об этом изданию NBC News сообщили источники в Кремле.

"Путин до сих пор не исключает личного появления на встрече G20 9–10 сентября в столице Индии Нью-Дели, заявил официальный представитель Кремля", - цитирует СМИ своего собеседника, пожелавшего остаться неназванным.

Издание отмечает, что через девять месяцев Путина ждут выборы, и он может рассматривать личное участие в саммите как возможность снова выйти на мировую арену.

Во время пандемии в 2020 и 2021 годах Путин принимал участие во встречах G20 через видеоконференцию. Он также отказался участвовать в мероприятии 2022 года на Бали, где мировые лидеры осудили его вооруженное вторжение в Украину.

2 марта в Кремле говорили, что не определились с участием Путина в саммите G20. Однако уже 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина , подозреваемого в незаконной депортации украинских детей. Членами МУС являются 123 государства мира, поэтому в каждой из этих стран российский диктатор может быть арестован.