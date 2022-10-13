Путин предложил поставлять газ в Европу через Турцию
Президент России Владимир Путин в рамках «Российской энергетической недели – 2022» заявил, что транзит газа из «Северных потоков» можно переместить, создав самый большой хаб в Турции.
Об этом сообщает РИА "Новости".
Путин отметил, что в этом должны быть заинтересованы партнеры России. Москва, по словам президента, может произвести поставки газа через Черное море основным маршрутом поставки топлива.
"Потерянный объем транзита "Северными потоками", ... мы могли бы переместить и в регион Черного моря, и сделать таким образом основными маршрутами поставки нашего природного газа в Европу через Турцию, создав в Турции самый большой газовый хаб для Европы, если, конечно, в этом заинтересованы наши партнеры", – объяснил Путин.
Минэнерго Турции заявило, что предложение российского президента ново и нуждается в обсуждении.
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