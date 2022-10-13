English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Экономика Путин предложил поставлять газ в Европу через Турцию

Путин предложил поставлять газ в Европу через Турцию

13 октября, 2022 четверг
00:52
Экономика

Президент России Владимир Путин в рамках «Российской энергетической недели – 2022» заявил, что транзит газа из «Северных потоков» можно переместить, создав самый большой хаб в Турции.

Об этом сообщает РИА "Новости".

Путин отметил, что в этом должны быть заинтересованы партнеры России. Москва, по словам президента, может произвести поставки газа через Черное море основным маршрутом поставки топлива.

"Потерянный объем транзита "Северными потоками", ... мы могли бы переместить и в регион Черного моря, и сделать таким образом основными маршрутами поставки нашего природного газа в Европу через Турцию, создав в Турции самый большой газовый хаб для Европы, если, конечно, в этом заинтересованы наши партнеры", – объяснил Путин.

Минэнерго Турции заявило, что предложение российского президента ново и нуждается в обсуждении.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

ЕС
газ
Владимир Путин
Турция
Читайте также:
Автор
11 октября, 2022 вторник
В разговоре генерала Остина с Шойгу американцы сообщили, что могут сделать с Россией, - Мирослав Чех
Сергій Рябков
11 октября, 2022 вторник
В МИД России назвали четыре основания для применения ядерного оружия
російські окупанти
5 октября, 2022 среда
РФ перебросила оккупантов и технику с базы в Белгородской области в Украину, - Схемы
Киев
+9°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.14
    Покупка 40.14
    Продажа 41.04
  • EUR
    Покупка 38.4
    Продажа 39.71
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
13 октября
02:18
Зеленский и народ Украины официально номинированы на премию имени Сахарова
01:58
Расстрел россиянами гражданской автоколонны: количество погибших возросло
01:56
Враг снова обстреливает Николаевщину
01:44
МВФ поддерживает инициативу Зеленского о создании постоянного форума по поддержке Украины
01:18
Китай и Турция помогают России обходить санкции, истощающие экономику РФ, - EUObserver
00:34
В Винницкой области из неуправляемого самолета успешно катапультировался пилот, сбивший 5 "шахидов" и 2 крылатые ракеты
00:25
Генасамблея ООН
Только 5 стран против. Генассамблея ООН осудила псевдореферендумы РФ в Украине
00:15
"Барселона" и "Интер" сыграли вничью в центральном матче вечера Лиги чемпионов
2022, среда
12 октября
23:46
Обновлено
"Речь идет о десятках миллиардов долларов": Зеленский объявил о создании финансового "Рамштайна"
23:20
Украинцев предупредили, что из-за дронов-камикадзе воздушная тревога может продолжаться дольше
23:06
КСУ
КСУ признал неконституционным ограничение пенсий ВСУ и защитникам Украины из других формирований
22:55
Аналитика
Сергей Згурец, украинський журналист, военны‎й эксперт
Вооруженные силы Украины меняют динамику в свою пользу. Колонка Сергея Згурца
22:17
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 12 октября
22:10
Городам следует подготовиться к возможным отключениям водоснабжения, - президент Укрводоканалекологии
21:59
"Наполи" разгромил "Аякс" в Лиге чемпионов
21:47
Руслан Стефанчук
"Думаю, нам удастся": Стефанчук об изгнании РФ из ООН
21:45
Эдуард Соболь
"Брюгге" без Яремчука и Соболя отобрал очки у "Атлетико" в матче Лиги чемпионов
21:39
Ученые из Австралии создали "минимозг" и научили его играть в видеоигру
21:33
"Расказал о военных преступлениях РФ": Шмыгаль встретился с послами G7
21:33
OPINION
Самые пронзительные памятники - свидетели преступлений
20:26
Обновлено
Россияне ударили по центральному рынку Авдеевки Донецкой области: 7 человек погибли, еще 12 пострадали
20:22
Активы Януковича, Курченко, Лебедева и Дерипаски в Украине повторно заблокировали на 10 лет: Зеленский ввел в действие решение СНБО
20:21
OPINION
Россия – совершенно одичавшая карикатура на государство
20:16
Владислав Трубицын
В суд направили дело депутата Киевсовета Трубицына, подозреваемого во взятке на 1,39 млн грн
20:16
Ллойд Остин
Штаты предоставят Украине системы ПВО настолько быстро, насколько это возможно, – глава минобороны США Остин
20:02
На Херсонщине ВСУ освободили уже 75 населенных пунктов
19:55
После участия в войне с Украиной каждый второй россиянин из 3-й гвардейской бригады написал рапорт об увольнении, - Генштаб
19:54
Латвия к 2025 году хочет приобрести у США шесть HIMARS
19:38
Глава МАГАТЭ Гросси после переговоров с Путиным снова прибыл в Киев
19:37
ВСУ отразили наступление россиян в направлении Бахмута. Авиация нанесла 27 ударов, а артиллерия поразила 3 пункта управления оккупантов
19:30
В Офисе президента анонсировали решение о закрытии неба над Украиной по итогам "Рамштайна"
19:29
НАТО солдат
В НАТО прогнозируют "физический ответ", если Россия применит ядерное оружие, - Reuters
19:28
РФ отправила на войну в Украину "молодое пополнение". Мобилизованных снарядили советскими шлемами и автоматами АК-12 ужасного качества
19:16
С начала суток Россия нанесла 3 ракетных и 4 авиаудара по территории Украины
19:03
ПВО
На Черкасчине работает ПВО, воздушной тревоги в области нет, - председатель ОВА
19:00
Анонс
"Ракетные удары по культуре" Игорь Пошивайло в онлайн-проекте "Имена собственные"
18:58
Чехия Украина
С 25 октября Чехия запретит въезд россиянам по туристическим и студенческим визам
18:56
Владимир Путин
После неудач в Украине Россия больше не сверхдержава, - министр обороны Британии
18:50
Эксклюзив
Более 80% россиян больны рашизмом, - генерал-майор СБУ Ягун
18:47
В Харьковской ОВА показали, как выглядит Купянский район после деоккупации
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV