Путин предложил не сообщать Совету Европы о введении военного положения в России
Российский президент Владимир Путин внес в госдуму законопроект, в соответствии с которым отменяется необходимость уведомлять генерального секретаря Совета Европы о введении или прекращении действия военного или чрезвычайного положения в России
Соответствующий документ был опубликован в базе данных госдумы.
Отмечается, что поправки вносятся в федеральные конституционные законы о военном и чрезвычайном положении.
Согласно действующим нормам Россия при введении военного или чрезвычайного положения в стране должна уведомлять генеральных секретарей ООН и Совета Европы об отступлении от своих обязательств по международным договорам по ограничению прав и свобод россиян. Это обязательство соответствовало требованиям Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Сейчас Путин предлагает исключить из законов упоминание о Конвенции и пункт об информировании генсека Совета Европы. В пояснительной записке такое предложение он объясняет тем, что "с 16 марта 2022 г. в отношении РФ прекратила действие указанная Конвенция, а также ратифицированные Россией протоколы к ней".
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