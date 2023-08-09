Соответствующий документ был опубликован в базе данных госдумы.

Отмечается, что поправки вносятся в федеральные конституционные законы о военном и чрезвычайном положении.

Согласно действующим нормам Россия при введении военного или чрезвычайного положения в стране должна уведомлять генеральных секретарей ООН и Совета Европы об отступлении от своих обязательств по международным договорам по ограничению прав и свобод россиян. Это обязательство соответствовало требованиям Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Сейчас Путин предлагает исключить из законов упоминание о Конвенции и пункт об информировании генсека Совета Европы. В пояснительной записке такое предложение он объясняет тем, что "с 16 марта 2022 г. в отношении РФ прекратила действие указанная Конвенция, а также ратифицированные Россией протоколы к ней".