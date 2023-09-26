Путин предложил Лукашенко развивать авиацию и производить "кукурузники"
Путин предложил Лукашенко совместное производство самолетов небольшой емкости, которые могут совершать посадку на почву, как когда-то легендарные Ан-2, или кукурузники
Об этом сообщает БелТА.
Александр Лукашенко накануне провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, во время которого они обсуждали эти проекты.
В частности, речь шла о совместном производстве самолетов небольшой емкости, которые могут совершать посадку на почву.
По словам Лукашенко, Путин предложил строить самолет вместе с белорусской стороной, а также более интенсивно осваивать производство отдельных компонентов для ИЛ-96 и обслуживать их в Беларуси, поскольку РБ владеет соответствующими компетенциями.
По его словам, перспективы реализации проектов уже обсуждали с российскими ведомствами, по ним подготовлен пакет необходимых документов и материалов, которые передадут Путину.
Как рассказал Лукашенко, его встреча с Путиным запланирована на середину октября в Кыргызстане, где в Бишкеке должен пройти саммит СНГ.
- Напомним, 12 сентября в России пассажирский самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший в направлении Сочи - Омск, совершил экстренную посадку в поле в Новосибирской области. На борту находились не менее 170 человек, известно о четырех пострадавших.
- В августе 2019 года самолет этой же авиакомпании совершил экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье. На борту находились 234 человека.
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