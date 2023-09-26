Путин предложил Лукашенко развивать авиацию и производить "кукурузники"

Об этом сообщает БелТА.

Александр Лукашенко накануне провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, во время которого они обсуждали эти проекты.

В частности, речь шла о совместном производстве самолетов небольшой емкости, которые могут совершать посадку на почву.

По словам Лукашенко, Путин предложил строить самолет вместе с белорусской стороной, а также более интенсивно осваивать производство отдельных компонентов для ИЛ-96 и обслуживать их в Беларуси, поскольку РБ владеет соответствующими компетенциями.

По его словам, перспективы реализации проектов уже обсуждали с российскими ведомствами, по ним подготовлен пакет необходимых документов и материалов, которые передадут Путину.

Как рассказал Лукашенко, его встреча с Путиным запланирована на середину октября в Кыргызстане, где в Бишкеке должен пройти саммит СНГ.