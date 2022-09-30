Путин предложил Киеву "прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров"
Президент России Владимир Путин предложил Киеву "сесть за стол переговоров"
Об этом он сказал во время выступления в Кремле, сообщает Еспресо.
"Мы призываем Киевский режим немедленно прекратить огонь и вернуться за стол переговоров. Мы к этому готовы, об этом не раз было сказано. Но выбор народа в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне обсуждать не будем. Он сделан. Россия его не изменит", - заявил Путин.
- 20 сентября оккупанты на Луганщине, Донетчине, Херсонщине и Запорожье приняли решение провести "референдумы" о присоединении этих территорий к РФ. "Референдумы" прошли с 23 по 27 сентября. В домах херсонцев просили "правильно" проголосовать под дулами автоматов. Голосовали также россияне, приехавшие в Херсон. Также сборщики голосов "референдума" просили проголосовать за умерших и за выехавших.
- Российские захватчики объявили, что подсчитали 100% голосов псевдореферендума, который прошел на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
- Вечером 30 сентября Владимир Путин открыл путь к аннексии территорий Херсонской и Запорожской областей, подписал указы о признании Херсонщины и Запорожской области "независимыми территориями".
- Позже глава России подписал "договоры" о "вхождении в состав России" самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР", а также Херсонской и Запорожской областей.
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