Об этом он сказал во время выступления в Кремле, сообщает Еспресо.

"Мы призываем Киевский режим немедленно прекратить огонь и вернуться за стол переговоров. Мы к этому готовы, об этом не раз было сказано. Но выбор народа в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне обсуждать не будем. Он сделан. Россия его не изменит", - заявил Путин.

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