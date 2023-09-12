Путин предлагает праздновать в РФ день утверждения оккупации украинских территорий
Во вторник, 12 сентября, президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о введении 30 сентября "днем воссоединения" РФ и оккупированных украинских территорий
Об этом говорится в соответствующем документе.
Путин хочет праздновать 30 сентября "день воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией".
В пояснительной записке к законопроекту указывается, что так называемое воссоединение оккупированных украинских регионов с Россией основано на "исторической общности народов, проживающих на этих территориях".
Указывается, что закон вступает в силу дня его официального опубликования.
Аннексия территорий Украины: что известно
20 сентября 2022 года так называемые "общественные советы" оккупированных Херсонщины и Запорожья приняли решение провести "референдумы" о вхождении этих территорий в состав РФ. Впоследствии о решении провести псевдореферендум заявили террористические организации ЛНР и ДНР.
Все "референдумы" прошли с 23 по 27 сентября.
Начальник Херсонской городской военной администрации Галина Лугова рассказала , что отказаться проголосовать нельзя, потому что человека за неповиновение оккупанты заберут на подвал, а последствия будут еще хуже.
А глава Херсонского областного совета Александр Самойленко заявил , что очень скудное количество украинцев приняло участие в российском псевдореферендуме в Херсоне, ни одного человека не находится на участках даже на видео пропагандистов.
Политолог Владимир Молчанов сообщил, что на Херсонщине собиратели голосов "референдума" просят проголосовать за умерших и за выехавших.
Следовательно, российские захватчики объявили , что подсчитали 100% голосов псевдореферендума, который прошел на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
Вечером 30 сентября Владимир Путин открыл путь к аннексии территорий Херсонской и Запорожской областей: подписал указы о признании Херсона и Запорожской области "независимыми территориями".
В тот же день глава России подписал "договоры" о "вхождении в состав России" самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР", а также Херсонской и Запорожской областей.
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