Об этом в эфире Еспресо заявил российский адвокат Николай Полозов.

"Важно понимать, что Путин был готов к полному уничтожению Украины. Путин что-то не делает, потому что у него нет возможности. По состоянию на данный момент, после того война фактически перешла в позиционную фазу, когда российские войска не смогли продвинуться нигде, что равно военному поражению. Основная цель Путина - попытаться сохранить за собой оккупированные территории на сегодняшний день. Для этого ему нужно, чтобы ВСУ прекратили наносить удары и не происходило контрнаступление", - сказал он.

По его словам, потеря Херсона для россиян становится более чем очевидной.

"Стремление Путина ввести Украину в мирные переговоры - это предложение договариваться на текущих условиях, когда за ним остаются оккупированные территории. В принципе, это укладывается в стратегический план кремля, по которому кусочек по кусочку от Украины "откусывают" территорию и людей. В таких обстоятельствах никакие переговоры начинать нельзя, потому что любой мирный процесс предусматривает режим прекращения огня», – добавил Полозов.

По мнению адвоката, задача Путина делать предложения и доносить этот месседж на Запад.

"Основное давление на Украину кремль будет оказывать через Запад - своих агентов, западных политиков, симпатизирующих Путину. Чтобы заставить Украину к переговорам на невыгодных позициях", - подытожил он.