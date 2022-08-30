Об этом сообщают российские СМИ.

В пресс-службе Кремля заявили, что Путин и Лукашенко "обсудили некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня, а также ситуацию в Украине", однако деталей не предоставили.

Отмечается, что в ходе разговора Путин поздравил Лукашенко, которому исполнилось 68 лет, с днем ​​рождения. Он поблагодарил главу белорусского режима за "взаимодействие в противостоянии угрозам и вызовам общей безопасности" и выразил надежду на "дальнейшее развитие интеграции в рамках союзного государства".

26 августа Александр Лукашенко заявил, что белорусские самолеты Су-24 были переоборудованы, чтобы они могли нести ядерное оружие.

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