Путин позвонил Лукашенко в день рождения, чтобы обсудить войну в Украине
Российский диктатор Владимир Путин поздравил самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко с днем рождения и поговорил с ним о войне в Украине
Об этом сообщают российские СМИ.
В пресс-службе Кремля заявили, что Путин и Лукашенко "обсудили некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня, а также ситуацию в Украине", однако деталей не предоставили.
Отмечается, что в ходе разговора Путин поздравил Лукашенко, которому исполнилось 68 лет, с днем рождения. Он поблагодарил главу белорусского режима за "взаимодействие в противостоянии угрозам и вызовам общей безопасности" и выразил надежду на "дальнейшее развитие интеграции в рамках союзного государства".
- 26 августа Александр Лукашенко заявил, что белорусские самолеты Су-24 были переоборудованы, чтобы они могли нести ядерное оружие.
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